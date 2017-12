Carnaval infantil em São Paulo tem matinês, blocos e oficinas

Foto: Márcio Fernandes/Estadão

+ O tradicional Bloco das Emílias e Viscondes faz seu cortejo nesta sexta-feira (5). Como o próprio nome diz, a folia aqui é em homenagem à turma do Sítio do Picapau Amarelo. Biblioteca Monteiro Lobato. Pça. do Rotary. R. General Jardim, 485, V. Buarque. 6ª (5), 14h. Grátis.

+ Desde 2008, a dupla Paulo Tatit, Sandra Peres, do Palavra Cantada, organiza um show especial de carnaval. Neste ano, a apresentação em São Paulo será neste sábado (6), reunindo o repertório do disco ‘Carnaval Palavra Cantada’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (6), 15h. R$ 100/R$ 160.

+ No Museu de Arte Moderna (MAM), o carnaval será de oficinas infantis. No sábado (6), é dia de ‘Oficina de Barangandão Arco-íris’. Já no domingo (7) e na 3ª (9), Jorge Fofão ensina sobre o frevo. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1313. Sáb. (6), dom. (7) e 3ª (9), 15h. Grátis.

+ A tarde de domingo (7) será carnavalesca no Espaço de Leitura, no Parque da Água Branca. A programação traz o animado show da POIN – Pequena Orquestra Interativa, às 15h. Mais cedo, há oficina de máscaras. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Dom. (7), 9h/18h. Grátis.

+ Com oficinas e apresentações musicais, o terraço do Shopping Vila Olímpia é palco de bailinhos de carnaval. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6002. Dom. (7) e 3ª (9), 13h/18h. Grátis.

+ No clima da folia, a Banda Estralo traz seu novo show em homenagem a Carmem Miranda. São duas apresentações na praça do Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (7) e 3ª (9), 17h. Grátis.

+ Entre as atrações do feriado no Sesc Itaquera, a banda Pequeno Cidadão faz show carnavalesco no domingo (7). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 16h. Grátis.

+ No espaço Mamusca, são três dias de bailinho. No domingo (7), a atração é a Trupe Pé de Histórias. A Banda Paralela se apresenta na 2ª (8). E, na 3ª (9), o Grupo Triii encerra o carnaval. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 10h/12h. R$ 70 (até 12 meses, grátis).

+ Na Praça das Corujas, neste sábado (6), o Furunfunfum faz seu cortejo ao lado do grupo Sopro Brasileiro. Av. das Corujas, s/nº, V. Madalena. Sáb. (6), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/bfunfum

+ No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do quarteto de Liverpool ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, 2574-7749. Sáb. (6), dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 15h. R$ 60.

+ Em forma de bailinho, a matinê do Teatro Sérgio Cardoso traz a música do Grupo Bambolê e do DJ Leandro Palacios. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (7), 16h/19h. Grátis.

+ Em ‘Brincando o Carnaval’, no Sesc Vila Mariana, a Cia. Burucutu toca marchinhas e conta histórias sobre a tradição da folia. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 11h. Grátis.

+ No Clube Esperia, na zona norte, não é preciso ser associado para participar da matinê desta terça-feira (9). Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. 3ª (9), 14h/18h. R$ 20/R$ 55 (até 2 anos, grátis).

+ O espaço Afterschool organiza um matinê nesta terça-feira (9), com shows e brincadeiras. Para completar a festa, uma mesa com frutas, bolos e sucos. R. Gregório Paes de Almeida, 622, Alto de Pinheiros, 3021-4083. 3ª (9), 15h/18h. R$ 60 (inclui lanche; até 1 ano, grátis).