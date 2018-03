Carnaval cheio

Tem atrações que ocorrem mais de uma vez – mas montamos uma agenda para você ter folia todo dia

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Verônica Ferriani| cantora é uma das atrações do carnaval

SÁBADO

Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira, ex-integrantes do Quinteto em Branco e Preto, apresentam o Grito de Carnaval, com músicas de todas as regiões do Brasil. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14) e dom. (15), 21h30. R$ 7,20/R$ 24.

No bufê Fantastic World, além de bailinho tradicional, há 14 brinquedos para curtir entre uma marchinha e outra. Estádio do Morumbi. Av. Giovanni Gronchi, s/nº, portão 17 B, 2387-3576. Sáb. (14), 13h/18h. R$ 30 (grátis até 4 anos; não inclui comida e bebida).

Verônica Ferriani, Juçara Marçal e Leo Cavalcanti cantam canções carnavalescas de Caetano Veloso, em especial as do disco Muitos Carnavais, de 1977. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (14), 19h30; 2ª (16), 16h. Grátis.

DOMINGO

Na matinê Carnaval Palavra Cantada, Paulo Tatit e Sandra Peres cantam faixas como ‘Pirata e Princesa’ e ‘Sopa’. É possível curtir sentado ou na pista. HSBC Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antonio, 4003-1212. Dom. (15), 15h. R$ 100/R$ 180.

O Bloco Cordão do Triunfo aproveita a movimentação para gravar a última cena do filme ‘Luz Negra’, com o elenco da peça homônima. A concentração é em frente da sede do grupo Luz do Faroeste. R. do Triunfo, 305, 3362-8883. Dom. (15), 11h. Grátis.

O CarnaBlue é o bloco da Blue Space – reduto de drags na Barra Funda. Em frente à balada, um trio elétrico com As Meninas da Ressaca anima os foliões ao som de sambas clássicos. Às 23h, dentro da casa, começa a festa ‘+QVIP’. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda. Dom. (15), 16h. Grátis.

SEGUNDA

No Baile Mais Perdido que Pitanga em Pé de Amora, o grupo interpreta canções autorais e clássicos da MPB com novos arranjos – que mesclam ritmos como marchinha, samba e até tango. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Hoje (13), 19h30. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (16), 16h30. Grátis.

Nesta edição, os grupos Furunfunfum e Sopro Brasileiro transformam o triciclo que puxa o som em ‘navio’. É bom chegar cedo com as crianças. Pça. das Corujas, s/nº, V. Madalena. 2ª (16), 11h/12h. Grátis.

A Banda Glória estará no Baile da Batata ao lado de convidados. Na segunda, a participação é de Maria Alcina e Zeca Baleiro. Lgo. da Batata, s/nº, metrô Faria Lima. Sáb. (14) a 3ª (17), 21h. Grátis.

Os jovens do Bloco do Coelho e os Urubus Malandros cantam sambas e marchas. Bargaça. R. Aspicuelta, 30, V. Madalena. 2ª (16), 15h. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245. 3ª (17), 16h30. Grátis.

Nascido há dois anos, o Bloco Bastardo canta marchinhas tradicionais com formação de sopros, vozes e bateria. Concentração: R. Galeno de Almeida, 550, embaixo do Viaduto Sumaré. 2ª (16), 17h. Grátis.

TERÇA

A banda Móveis Coloniais de Acaju, de Brasília, faz show carnavalesco com músicas do axé dos anos 90. No repertório, sucessos de Daniela Mercury e Luiz Caldas, entre outros. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (16) e 3ª (17), 21h30. R$ 7,20/R$ 24.

O Bloco Gonzagão, criado pelo grupo Forró de Mesa, de estilo pé-de-serra, homenageia músicos nordestinos como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. No repertório do cortejo, só músicas daquela região. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena.

3ª (17), 14h. Grátis.

Há poucos meses na cidade, a casa carioca Lapa 40º, de Carlinhos de Jesus, terá blocos de rua, bateria de escola de

samba e DJs. R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Hoje (13) a 3ª (17), 18h. R$ 40/R$ 60 (compras até hoje, 17h: R$ 30/R$ 50).