Lulas crocantes (Foto: divulgação)

Para celebrar os 20 anos do Carlota, a chef Carla Pernambuco tirou as toalhas das mesas e incluiu novas sugestões no menu. Entre elas, as lulas crocantes com maionese picante (R$ 15; foto), o pato confit com risoto de mascarpone e laranja (R$ 67), e a torta brownie com mousse de doce de leite (R$ 24).

R. Sergipe, 753, Consolação, 3661-8670.