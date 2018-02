Carla Bruni e Fafá de Belém estão entre os shows da semana

Sexta (21)

Emicida

O rapper lança o álbum ‘Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (21) e sáb. (22), 22h; dom. (23), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caetano Veloso e Gilberto Gil

Na turnê ‘Dois Amigos, Um Século de Música’, eles relembram alguns de seus sucessos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (21), 22h30; sáb. (22), 22h; dom. (23), 20h. R$ 120/R$ 450 (esgotado) . Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

‘Your Song’ é o nome do segundo DVD do cantor e ator, com clássicos da canção americana, além de homenagem a Roberto Carlos.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (21) e sáb. (22), 22h. R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

A cantora apresenta show baseado no CD e DVD ‘Multishow Ao Vivo – Ivete Sangalo 20 Anos’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (21), 23h30 (abertura, 21h); sáb. (22), 23h59 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

O cantor continua na estrada com o show ‘Atento aos Sinais’, que já gerou CD e DVD. No repertório, músicas de Criolo e Itamar Assumpção, entre outros.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (21) e sáb. (22), 22h. R$ 80/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rita Gullo e Ignacio de Loyola Brandão

A cantora e seu pai misturam música e literatura no show ‘Solidão no Fundo da Agulha’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Hoje (21), 19h30. Grátis.

Sáb. (22)

Caetano Veloso e Gilberto Gil

Leia mais acima

Daniel Boaventura

Leia mais acima

Emicida

Leia mais acima

Ivete Sangalo

Leia mais acima

Jards Macalé

O cantor e compositor lança o CD e DVD ‘Jards Macalé Ao Vivo’. Ele relembra sucessos como ‘Vapor Barato’ e ‘Movimento dos Barcos’ ao lado da banda Let’s Play That.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (22), 19h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

Leia mais acima

Roupa Nova

O grupo carioca apresenta repertório da turnê ‘Cruzeiro Roupa Nova’, com grandes sucessos dos 35 anos de carreira.

A Hebraica. Centro Cívico (2.200 lug.). R. Hungria, 1.000, Jd. Paulistano, 3818-8888. Hoje (22), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Guto Wirtti

O violonista e o baixista fazem show de lançamento do álbum ‘Bailongo’, com influência da sonoridade do sul do Brasil e latino-americana.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (23)

Arthur Nogueira

Gravado por Gal Costa neste ano, o cantor e compositor lança o álbum ‘Sem Medo Nem Esperança’, com participação de Lira e Cida Moreira.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (23), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caetano Veloso e Gilberto Gil

Leia mais acima

Emicida

Leia mais acima

Jards Macalé

Leia mais acima

Tiago Abravanel

Thiaguinho e Luiza Possi são os convidados desta edição do ‘Baile do Abrava’.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Dom. (23), 20h. R$ 40/R$ 65. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yamandu Costa e Guto Wirtti

Leia mais acima

2ª (24)

5 a Seco

O quinteto apresenta as músicas do CD mais recente, ‘Policromo’ (2014).

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (24), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elza Soares

No show ‘A Voz e a Máquina’, a cantora interpreta clássicos da MPB acompanhada por DJs.

Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 2ª (24), 21h.

R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Pi

O artista apresenta as músicas de seu primeiro CD, ‘Rizar’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 2ª (24), 22h (abertura, 21h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

3ª (25)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora traz o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, com canções do grande astro americano.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (25), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Celebrando 40 anos de carreira, ela apresenta o show ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’, dirigido por Paulo Borges. Ao lado de Felipe e Manoel Cordeiro, a cantora mescla hits a canções do novo álbum, homônimo.

Teatro Itália. (290 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (25) e 4ª (26), 21h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

A cantora reestreia o espetáculo ‘Totatiando’, apenas com músicas de Luiz Tatit.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (25), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (26)

Bibi Ferreira

Leia mais acima

Carla Bruni

Pela primeira vez no Brasil, ela apresenta o repertório de ‘Little French Songs’ (2013). Ao lado de dois instrumentistas, a francesa interpreta ‘Mon Raymond’, ‘Pas Une Dame’, entre outras músicas.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (26), 21h. R$ 160/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Leia mais acima

Todos os Caetanos do Mundo

Misturando MPB e pop, o grupo mineiro lança seu primeiro álbum, ‘Pega a Melodia e Engole’.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 4ª (26), 22h30. R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (27)

Beto Lee e Pedro Baby

Os guitarristas – Beto é filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho e Pedro é herdeiro de Baby do Brasil e Pepeu Gomes – relembram hits dos pais. Na Mata Café (250 lug). R. da Mata, 70, Itaim Bibi, 3079-0300. 5ª (27), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Flora Matos

Importante nome do atual cenário do hip hop nacional, ela apresenta músicas de seu repertório. Mano Brown participa da apresentação.

Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. 5ª (27), 23h (abertura; show 2h30). R$ 30/R$ 250. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Wagner Tiso

O músico relembra músicas que marcaram sua trajetória.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (27), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz na Fábrica

Daymé Arocena

Revelação cubana, a cantora mistura jazz e ritmos caribenhos em seu primeiro álbum, ‘Nueva Era’ (2015).

Sesc Pompeia. Choperia (530 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22), 21h30; dom. (23), 19h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gary Peacock Trio

Ao lado de Marc Copland (piano) e Mark Ferber (bateria), o baixista que trabalhou com Miles Davis destaca as músicas do álbum ‘Now This’ (2015).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 19h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Laurent De Wilde

O pianista apresenta o repertório de seu álbum mais recente, ‘Over The Clouds’ (2012).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (27), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

LayerZ

O trio israelense destaca as músicas de ‘Memory Towers’ (2013).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (27), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projeto Coisa Fina

Homenageando compositores brasileiros como Moacir Santos, a big band lança seu segundo álbum.

Sesc Pompeia. Choperia (500 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (21), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rodrigo Digão Braz Trio

O repertório de ‘Carvão’ (2014) é o mote da apresentação do trio do baterista e compositor.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (23), 17h. Grátis.

Shai Maestro Trio

Ao lado do baixista Jorge Roeder e do baterista Ziv Ravitz, o pianista israelense destaca as músicas do álbum ‘Untold Stories’ (2015).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (21), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Clube do Choro

Com sede no recém-reformado Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo, a entidade promove apresentações de Izaías e seus Chorões (hoje), André Parisi Quinteto (sábado) e da Bandinha Popular (domingo). Às 18h de sábado, no foyer, há roda de choro.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (21), 21h; sáb. (22), 21h; dom. (23), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia da apresentação).

Salute to Sinatra

Louis Hoover interpreta os grandes sucessos de Frank Sinatra.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Hoje (21) e sáb. (22), 21h; dom. (23), 19h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sexta Básica

As bandas Bixiga 70 e Mundo Livre S/A são as atrações principais da festa.

Via Marquês (1.800 lug.). Av. Mq. de São Vicente, 1.589, Barra Funda, 3611-2696. Hoje (21), 22h (abertura). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tim Music na Rua

Péricles e Rael são as atrações principais do evento.

Pça. da República. Sáb. (22), 16h. Grátis.