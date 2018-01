Cardápios especiais no Salvatore Loi e no Le Vin estão entre as dicas de gastronomia

EM CLIMA DE FESTA

Foto: Salvatore Loi/divulgação

O Salvatore Loi serve uma seleção de pratos especiais até o fim do ano, que inclui terrina de coelho com trufas pretas (R$ 78) e carré de javali com molho de mirtilo (R$ 86; foto). R. Joaquim Antunes, 102, Jd. Paulistano, 3062-1160 (80 lug.). 12h/15h e 20h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h e 19h/22h30). Sáb. (24), até 16h; fecha dom. (25) e 2ª (26).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VELHOS TEMPOS

Foto: Le Vin/divulgação

Para relembrar os anos em que comandou uma das cozinhas do grupo Le Vin, o chef Erick Jacquin assina um menu com entrada, prato e sobremesa, por R$ 128. Em cartaz até 2/1, traz pratos emblemáticos do chef, como o filé mignon com foie gras e pupunha gratinados (foto). Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 23h).

BEM ASSADAS

Foto: Marcos Mendez/divulgação

A pizzaria Veridiana lança três redondas veganas, feitas com ingredientes de origem vegetal e farinha italiana. Uma das sugestões é a ‘La Siciliana’ (R$ 78, a grande; foto), com molho de tomate e caponata da casa – à base de berinjela, pinole e azeitona preta. R. Dona Veridiana, 661, Higienópolis, 3120-5050. 18h/0h30 (6ª e sáb., até 1h30). Fecha sáb. (24) e dom. (25).

Confira novos restaurantes na capital:

Casa Ravioli

Difícil não reparar nas garrafas que formam uma moldura no alto das paredes e no pôster do chef Roberto Ravioli ao lado do cantor Luciano Pavarotti. Da cozinha, saem pratos de sucesso do chef, como ‘La Trippa della Nonna’ (R$ 48), dobradinha com feijão branco, lombo e linguiça. Da seleção de massas, prove o potente ‘Mezze Maniche all’Amatriciana e Calamaretti’ (R$ 43), com pancetta e lulinhas. O almoço executivo custa R$ 49. R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros, 3083-1625 (76 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h). Fecha sáb. (24) e dom. (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

Komah

Longe dos redutos da comunidade coreana, a casa pequena e despojada é endereço certo para explorar a culinária típica, porém mais leve e muito bem executada pelo chef Paulo Shin. Se possível, peça o ‘banquete’ (R$ 80), que traz seis entradas e quatro pratos. À la carte, prove o ‘Kimichi Bokumbap’ (R$ 53), arroz em caldo suíno com cremoso omelete por cima; o ‘Yukhoe’ (R$ 39), steak tartare à coreana, com tirinhas finas de carne e pera; e o ‘Samgyopsal’ (R$ 42), barriga de porco. R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, 3569-7956 (35 lug.). 18h30/23h30 (fecha dom.). Fecha sáb. (24). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ryo

Com ambiente simples e serviço atencioso, o chef Edson Yamashita serve uma comida primorosa, mas apenas em menus-degustação, de sete (R$ 180) ou nove etapas (R$ 250). Com técnica apurada, os pratos surgem em pequenas porções ricas em sabor, como a gelatina de dashi com legumes e a pancetta. Também não faltam os ótimos sashimis e sushis de Yamashita. R. Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, 3881-8110 (56 lug.). 18h/23h (fecha dom. e 2ª). Fecha sáb. (24). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sympa

Tudo é feito na casa – dos ótimos pães do couvert aos sorvetes da sobremesa. Outro mérito do chef Thiago Cerqueira Lima é o toque autoral à clássica cozinha francesa. Entre os destaques, prove a língua com purê de cebola (R$ 56), com a carne cortada em cubos tenros, e a bochecha de porco com castanhas portuguesas (R$ 52). De sobremesa, a torta de maçã (R$ 19) surpreende pela leveza. R. Haddock Lobo, 1.002, Cerq. César, 3061-2295 (38 lugares). 12h/15h e 19h30/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/16h e 19h30/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Sáb. (24), até 16h; fecha dom. (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

Teus

Com pegada de bar, o lugar é convidativo, com pé direito alto e um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio enxuto, com boas porções para compartilhar, estão apenas nove ‘principais’, incluindo sanduíches como o ‘Porco no Pão’ (R$ 29), com cebola e abacate; o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli picante (R$ 55); e o arroz de verduras (R$ 39). Nos fins de semana, prepara mexilhões (R$ 45). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Fecha sáb. (24) e dom. (25). Cc.: todos. Cd.: todos.