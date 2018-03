Bar Guarita tem novidades no cardápio; confira também outros estabelecimentos

Foto: Rubens Kato/Divulgação

O Guarita está com novidades no cardápio. Na carta de drinques, estreia o ‘77’ (R$ 29; foto), com gim, infusão de folhas como a de aroeira e calda de camomila. Há também a nova porção de coxinhas (R$ 15, 3 unid.), com recheio de frango, abóbora e coentro. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 16h/2h; dom., 16h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 8 unid.). O petisco é uma massa de feijão preto recheada de couve refogada, acompanhado de caldinho de feijão e vinagrete. Para beber, o clima pede uma cerveja, como a Original (R$ 12). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chác. S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.).

Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Ciao! Vino & Birra

O bar com agradável varanda tem boas opções de vinho e 100 rótulos de cerveja, entre elas a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 44, 1 litro). Para comer, peça as almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 34). R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 11h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Dois Irmãos

Uma chopeira ativa desde 1958, que serve chope Brahma (R$ 7,50), está na casa. O filé mignon aperitivo (R$ 52), um dos destaques do cardápio, ajuda a matar a fome. Às quartas e aos sábados, há música ao vivo, a partir da 20h, com repertório bem variado. R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom. e fer., 13h/0h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12 (4ª e sáb.).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilhotina

A carta de drinques, embora enxuta, tem opções para diferentes paladares, com preços entre R$ 24 e R$ 31. O ‘Maldade Pouca É Bobagem’ (R$ 29), feito com rum, gengibre, limão, bourbon e club soda, é excelente aposta para quem é afeito a coquetéis mais intensos. Em três sabores (carne, ricota com espinafre e queijo com cebola), as deliciosas empanadas (R$ 9) são boas pedidas para acompanhar os drinques. R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros, 3031-0955. 17h/1h (fecha 2ª, 3ª e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Serafim

Nos dias quentes, a arejada varanda com teto retrátil é o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cervejas Serramalte e Original (R$ 11, 600 ml). O cardápio lista tira-gostos como os saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 31,90, 10 unid.). Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h30/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.