Cardápio repaginado no Brown Sugar

Ravióli de lagostim (Foto: divulgação)

A chef Rachel Codreanschi – que já trabalhou com Erick Jacquin e Jefferson Rueda – é quem assina o novo menu do Brown Sugar, que inclui tartare de salmão com creme de abacate e chips de batata-doce (R$ 42); ravióli de lagostim trufado (R$ 59; foto); e costela bovina com purê de batata (R$ 55).

Outras sugestões do cardápio:

Mix de crostini (salmão defumado, creme de mascarpone e ovas no pão de especiarias; presunto parma, queijo de cabra e vinagre balsâmico na focaccia de alecrim, R$ 33).

Ovo ao creme trufado de shimeji e espuma de batata (R$ 34)

Fettuccine com camarão e polvo ao molho bisque, ovas e ervas frescas (R$ 59),

Rigatoni com ragu de linguiça de cordeiro artesanal (R$ 51)

Spaghetti com lascas de atum confitado, molho pomodoro e farofa de aliche crocante (R$ 48)

Carré de cordeiro com ragu de lentilha de puy e molho de ervas frescas (R$ 63)

Risoto de costela (R$ 54)

Para encerrar: ‘Absoluto de Chocolate’, com camada de biscoito fudge de cacau, cremoso de chocolate meio amargo, coberto com chocolate e servido com sorvete de chocolate (R$ 22)

Mil-folhas da casa recheada com doce de banana e creme de pâtisserie de baunilha (R$ 21)

Torta invertida de maçã, servida com sorvete de baunilha (R$ 21)

R. Padre João Manuel, 1.055, Cerq. César, 3063-4249.