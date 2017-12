Cardápio mutável e ampla carta de drinques são apostas do novo Méz, no Itaim Bibi

Foto: Mário Rodrigues Jr./divulgação

Restaurantes com estilo rústico e industrial têm sido uma constante. O novo Méz não foge à regra. Mas o projeto tem seu charme, com terraço na entrada e um belo bar no centro do salão – herança de outras casas que passaram por ali.

A cozinha está a cargo do chef Luis Rodrigo Roma, que criou um cardápio enxuto e adaptável. No almoço é servido apenas o menu executivo, que traz o prato do dia (R$ 45), como estrogonofe às segundas e paillard com risoto de parmesão às sextas, além dos ‘Clássicos da Casa’, caso do bombom de alcatra com nhoque de batata assado e cogumelos salteados (R$ 58) – servido com o molho morno e um quadradão massudo de nhoque, o prato decepcionou no dia da visita. Qualquer pedida inclui entrada e sobremesa.

Nas tardes de terça a sexta (15h/19h), figura o ‘Menu do Terraço’, que lista ‘Croque Monsieur’ com fritas (R$ 19) e omelete com salada (R$ 18). À noite, o menu ganha reforço com tábuas de queijos e embutidos (R$ 40), entradas e dez pratos, entre peixes, risotos, carnes e massas (R$ 39/R$ 64).

A carta encorpada de bebidas reúne jarras como a de mojito (R$ 85, 1 litro) e coquetéis (R$ 23/R$ 35).

ONDE: R. Dr. Mário Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8197.

QUANDO: 12h/1h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 23h; 2ª, 12h/15h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.