Cardápio do Jamie’s Italian lista novos pratos

Foto: divulgação

A torta de polenta e água de flor de laranjeira (R$ 26; foto) é uma das estreias no menu do Jamie’s Italian. Além da sobremesa, figuram no cardápio novidades como o ‘Fettuccine Porcini’ (R$ 55), com cogumelos selvagens, e o ‘Ultimate Burguer’ (R$ 49), com queijo minas, mortadela, onion rings, salsa de tomate e picles.

A nova seleção também lista ‘Rigatoni Pomodoro’, com molho de tomates com alho, manjericão, mascarpone, muçarela e pangrattato (R$42; R$29, meia porção); frango à milanesa, com prosciutto e queijo fontal, empanado e servido com ovo estrelado e lâminas de trufas (R$ 74); e ‘Italian Steak Frites’, paillard de miolo de alcatra, servido com coleslaw e skinny fries (R$50).

Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309.