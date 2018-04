Locais para aliar as compras de Natal a opções culturais e gastronômicas

Dá até pra se divertir fazendo compras de Natal.Selecionamos lugares onde você pode almoçar ou passear enquanto escolhe um presente

Para tornar mais agradáveis as compras de Natal, reunimos dicas de programas casados para que você também se divirta. São lojinhas de museu, livrarias com cafés anexos e restaurantes com empórios. Em cada parada, há sugestões para o almoço, uma exposição em cartaz ou um show para ver. Além de uma seleção de presentes para agradar a diferentes estilos. Objetos de decoração e design, nossas indicações de livros e discos, cestas natalinas com bebidas e comidinhas, e até artigos pra quem tem inclinação artística.

LIVRARIA DA VILA

No prédio elegante, não faltam opções de presente: há 150.000 títulos, entre eles a caixa com ‘Hospício É Deus’ e ‘O Sofredor do Ver’ (R$ 74), reedição da obra da mineira Maura Lopes Cançado, que teve um histórico de internações em sanatórios. Antes ou depois da busca, experimente uma ‘Porteña’ (R$ 6,90) – empanada recheada com três queijos, tomates assados e manjericão fresco – do La Guapa, no primeiro piso da loja. Al. Lorena, 1.731, Jd. Paulista, 3062-1063. 10h/22h (dom., 11h/20h). La Guapa: 10h/21h30 (dom., 11h/19h30). Cc. e Cd.: todos.

CCBB

Quem quiser visitar a exposição ComCiência, de Patricia Piccinini, pode aproveitara visita para explorar a lojinha, repleta de itens para presente. Há uma caneca com a estampa de ‘Abaporu’, de Tarsila do Amaral (R$ 48). A mesma tela inspira pacote com cinco cadernetas (R$ 54). Obras de Portinari para o balé ‘Iara’ adornam um conjunto com quatro xícaras e pires (R$ 210). Bonecos de Guilherme Pires também estão à venda (R$ 400/R$ 700). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h ( fecha 3ª). Cc. e Cd.: todos.

CONCEIÇÃO DISCOS

No endereço há comidinhas, refeições e boa música. Às quartas, é servido o arroz de tutano com abóbora (R$ 28). De sobremesa, peça um pudim de leite (R$ 10) com doçura na medida e consistência impecável. Por fim, entre os 800 vinis à venda (R$ 20/R$ 200), há espaço para ‘Night Ride Home’ (1991, R$ 70), de Joni Mitchell, e ‘Diana & Marvin’ (1973, R$ 65), de Diana Ross e Marvin Gaye. R. Imaculada Conceição, 151, S. Cecilia, 3477-4642. 10h/21h (últ. dom. do mês, 12h/17h). Cc. e Cd.: D, M e V.

CARTEL 011

A charmosa galeria possui loja, espaço para exposições, salão de cabeleireiro e restaurante. O The CZO Store vende roupas, acessórios e calçados, como uma sandália exclusiva da loja, feita em parceria com a Melissa, por R$ 170. Depois, vá ao Feed Food e experimente o risoto de abóbora com queijo da Serra da Canastra, farofinha com avelã e amêndoas ao perfume de sálvia (R$ 36). R. Artur de Azevedo, 517, Pinheiros, 3081-4171. Loja: 11h/20h (fecha dom.). Restaurante: 12h/0h (dom., 13h/17h30; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: M, R e V.

LÁ DA VENDA

Com jeito de mercadinho do interior, essa mistura de armazém e restaurante reúne comidinhas para um café à tarde, pratos, e muitas opções para presentear. São compotas, louças e itens de artesanato. A toalha de linho bordada sai por R$ 240. Mais em conta, o conjunto de xícaras e pires de ágata custa R$ 55. Se for na hora do almoço, prove a pescada cambucu crocante com purê de banana-da-terra (R$ 42).

R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037 7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom. e fer., 10h/17h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

INSTITUTO TOMIE OHTAKE

O instituto reúne, no mesmo espaço, teatro, salas expositivas, duas lojas e um restaurante. Comece o dia visitando a mostra com obras de Frida Kahlo e de outras surrealistas do México. Em seguida, aproveite o farto bufê do Santinho, por R$ 53 (sem bebidas). Aos fins de semana, o almoço custa R$ 78, mas inclui sobremesa. Próximo ao restaurante, há duas lojas. Na IT, você encontra bijuterias, objetos de designers e roupas, algumas de linhas exclusivas. Ao lado, a Livraria Gaudí traz mais do que catálogos das exposições do Instituto Tomie Ohtake. Lá, também é possível comprar livros de arte e objetos interessantes de decoração, como essa cabeça da foto (R$ 68) para pendurar na parede. Ela vem com adesivo e é feita em MDF. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Exposição e lojas: 11h/20h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Mostra: R$ 10 (3ª, grátis). Restaurante: 12h/15h (sáb. e dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: M, R e V.

CASA EUROPA

Antes de almoçar ou jantar no restaurante italiano, aproveite para visitar o empório do local e levar para casa itens como massas secas de fabricação própria, pães orgânicos, sorvetes artesanais e vinhos (são cerca de 120 rótulos). Especialmente para o fim do ano, a Casa Europa preparou kits para presentear. Um deles é a ‘Cesta Jantar Base’ (R$188; foto), que vem com um escorredor, um pacote de Fusillotti Rustiche, uma lata de tomate Passata Lina, um pano de prato e um vinho Nobile. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577. 12h/15h e 19h/0h (2ª, jantar até 23h; 6ª e sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos.

EAT

O wine bar é bom para o happy hour; o café, para um lanche rápido. Mas o EAT abriga ainda escola de gastronomia, rotisserie e mercado com vários produtos importados – como o mix de pimentas italianas da Montosco, em moedor reutilizável (R$ 135,50, 290 g). Outras opções para presentear são o espumante JP Chenet Ice (R$ 72,20, 750 ml) e o Panettone Perugina (R$ 48, 500 g). Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.191, V. Olímpia, 5643-5353. 8h/23h (fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos.

PINTAR

A loja é um paraíso para quem gosta de se divertir fazendo arte. Há tintas, canetas, papéis, telas e outros materiais para diletantes ou profissionais. O bloco para desenho espiral com 60 folhas, da italiana Fabriano (R$ 63), e o estojo com 12 lápis de cor aquareláveis da alemã Karat Staedtler (R$ 158,50) são bons presentes para os fãs da ‘brincadeira’. Aproveite a visita para almoçar no agradável Petí, nos fundos. O menu com entrada, prato e sobremesa custa R$ 38,50. R. Cotoxó, 110, Pompeia, 3873-0099. 9h/18h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Petí: 12h/15h (fecha dom.).Cc. e Cd.: todos.

MERCADINHO DALVA E DITO

Vale conhecer a mercearia – também rotisseria e café – anexa ao restaurante Dalva e Dito. Para presentear, há bolos, doces regionais, cachaças e cestas como a ‘Retratos do Gosto’ (R$ 125), com panetone, pacote de miniarroz, granola e duas pimentas. R. Pe. João Manuel, 1.115, Jd. Paulista, 3068-4444. 11h/21h (dom., 11h30/17h). Almoço: 12h/15h (sáb., até 16h30; dom., até 17h). Cc. e Cd.: todos.

CCSP

Hoje (4) e sábado (5), a Sala Adoniran Barbosa recebe shows de artistas independentes como parte da SIM São Paulo. No local, também sempre há uma boa programação de teatro e dança. Perto da bilheteria, dê uma espiada na Endossa, uma loja colaborativa com diversas marcas. A grife Pau Brasil expõe seus trabalhos em madeira, entre eles capa para iPhone 5 (R$ 95) e iPhone 6 (R$ 105). A marca também tem óculos de sol (R$ 180/ R$ 210). Canecas da Corações & Alfinetes têm estampas de Frida Kahlo, com preços de R$ 15 a R$ 25. O ateliê de incensos Primeira Fila tem aromas em pó, que podem ser acesos com pequena linha e fósforo, ou jogado no carvão em brasa. Pequenos frascos de alecrim e canela custam R$ 18. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. CCSP: 10h/20h (sáb. e dom, 10h/18h; fecha 2ª). Loja: 12h/21h (3ª e 4ª, 12h/20h; dom., 14h/20h; fecha 2ª ). Cc. e Cd: M e V.

LIVRARIA CULTURA

São milhares de livros, DVDs e CDs para todos os gostos e idades, como a Coleção Woody Allen, com três filmes (R$ 39,90), ou os livros ‘Cozinha Prática’, de Rita Lobo (R$ 79), e ‘A Biblioteca’, de James W. P. Campbell (R$ 125), que mostra bibliotecas pelo mundo. Aproveite para uma pausa no anexo Café Manioca, com direito a bolo de brigadeiro e sorvete de Leite Ninho (R$ 28). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3030-3310. 10h/22h (dom., 14h/20h). Cc. e Cd.: todos.