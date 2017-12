Seis shows de cantoras para ver em São Paulo nesta semana

LEIA MAIS| Artistas do rock garantem a boa leva de shows internacionais

4ª (13)

Elba Ramalho

Ela celebra o Dia Nacional do Forró cantando músicas de seu repertório e dos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. A cantora Josyara faz o primeiro show da noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Fafá de Belém

No show ‘Guitarradas do Pará’, a cantora está ao lado dos músicos Manoel e Felipe Cordeiro. Ela relembra os sons de sua terra, misturando clássicos e músicas do álbum ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’, lançado há dois anos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (13) e 5ª (14), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr e Max B.O

A cantora e o rapper estreiam show em que cruzam seus estilos. Canções incluídas em seus álbuns e músicas inéditas fazem parte do repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (13), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (14)

Amelinha

Amiga de Belchior por mais de 40 anos, ela lança o álbum ‘De Primeira Grandeza’, apenas com canções do compositor. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (14), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V

Iara Rennó e Thomas Harres

Ao lado do baterista e produtor, a cantora interpreta músicas de seus álbuns mais recentes, ‘Arco’ e ‘Flecha’. ‘Mama-me’ é faixa de destaque. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (14), 21h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Acompanhada por um trio, a cantora apresenta um show repleto de ritmos nordestinos, com foco no forró. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (14), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.