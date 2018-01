Candida Höfer leva suas fotografias de grande formato à Pinacoteca

Foto: Candida Höfer/VG Bild-Kunst Bonn

O tamanho é uma das características que mais impressionam na fotografia de Candida Höfer, num primeiro momento – elas ultrapassam um metro de altura. Uma amostra desses trabalhos de grande formato é exibida na Pinacoteca, a partir de sábado (18).

Com formação na Academia de Arte de Düsseldorf, a artista alemã costuma registrar museus, bibliotecas e outros espaços públicos. Nas obras, ela ressalta tanto a simetria da arquitetura quanto a ornamentação desses lugares.

Para a mostra de São Paulo, foram selecionadas três fotografias. Pertencentes à série ‘Räume (Spaces)’, as imagens foram feitas na Opéra Bastille (foto acima), em Paris; na Biblioteca Nacional e no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.

ONDE: Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. QUANDO: Inauguração: sáb. (18), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). Até 22/5. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).

Confira outras inaugurações da semana:

Ícones de Hollywood – Fotografias da Fundação John Kobal

De Charlie Chaplin a Sophia Loren, a mostra apresenta registros de estrelas e de momentos marcantes do cinema. As cerca de 160 fotografias pertencem ao acervo da Fundação John Kobal. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Inauguração: 6ª (17). 10h/19h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/4.

Mary Carmen Matias – Modulações

A artista expõe uma seleção de 26 esculturas inéditas, feitas com aço e alumínio. A curadoria é de Denise Mattar. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Inauguração: dom. (19). 10h/20h. Grátis. Até 19/3.

Ocupação Laura Cardoso

A atriz Laura Cardoso é homenageada pelo projeto Ocupação. Recursos multimídia, fotografias e documentos relembram sua carreira e seus trabalhos em rádio, teatro e TV. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: 5ª (23). 9h/ 20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/4.

Rogério Degaki

Em suas obras, o artista faz referências à sua própria infância. Para ‘Enquanto Houver o Amanhã/Creia na Felicidade’, ele reúne esculturas feitas entre 2011 e 2013, além de pinturas mais antigas. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: sáb. (18), 14h/18h. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 18/3.

+ Masp abre mostra sobre a Avenida Paulista

Será que El_ é?

Para abordar a relação histórica entre o carnaval e a comunidade LGBT, a mostra reúne fotografias, figurinos e outros objetos. A curadoria é do carnavalesco Sidney França. Museu da Diversidade Sexual. Metrô República. R. do Arouche, 24, piso mezanino, 3882-8080. Inauguração: sáb. (18), 15h. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 27/5.

Thais Ueda

Com curadoria de Ian Duarte Lucas, ‘Tudo Abaixo do Céu’ exibe 15 desenhos da artista. Nas obras, ela aborda questões relacionadas à dualidade e à repetição. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 6ª (17). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/3.