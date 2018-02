Ana Cañas, homenagem a Aracy de Almeida e encontro de Caetano e Gil são os principais shows da semana

Após excursão pela Europa e a polêmica apresentação em Tel Aviv, tem início nesta 5ª (20) a temporada nacional de ‘Dois Amigos, um Século de Música’, celebrando os 50 anos de carreira de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Os ingressos para os shows que vão até dia 23 estão esgotados. Mas a dupla retorna a São Paulo em 8 de outubro. A venda para o público em geral começa no próximo dia 24, pelo site www.ticketsforfun.com.br. Eles relembram, em formato voz e violão, momentos emblemáticos de suas trajetórias, por meio de canções como ‘Tropicália’ (Caetano) e ‘Back in Bahia’ (Gil). Há espaço para ‘Marginália II’, música pouco lembrada de Gil – gravada por ele em seu álbum de 1968 – e ‘Odeio’, da safra mais recente de Caetano.

ONDE: Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010.

QUANDO: 5ª (20), 21h30.

QUANTO: R$ 120/R$ 450 (esgotado).

Confira mais shows da semana

‘Tô na Vida’, título do quarto álbum de estúdio de Ana Cañas, é representativo do atual momento da cantora e compositora. No blues que dá nome ao CD, cujo show de lançamento ocorre domingo (16), ela avisa: “Eu fiz besteira/ Não tem desculpa/Vai ser pior se eu explicar/ Fiz tudo errado com você/Sinto muito, meu bem/Mas eu vou consertar”. Após problemas pessoais que refletiram em sua carreira, ela retomou as rédeas de seu trabalho. Todas as músicas têm sua assinatura, algumas compostas com parceiros como Arnaldo Antunes (que participa do show) e Lúcio Maia, produtor do disco. Este assume uma das guitarras da apresentação, que também conta com Fabá Jimenez (guitarra base), Fabio Sá (baixo) e Marco da Costa (bateria).

ONDE: Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

QUANDO: Dom. (16), 18h.

QUANTO: R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Das Bandas do Oficina, com shows de artistas ligados ao Teatro Oficina, chega ao fim. No sábado (15), o destaque é Zé Pi. José Miguel Wisnik e Celso Sim sobem ao palco no domingo (16), ao lado de Zé Celso (foto acima), fundador da companhia.

ONDE: Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678.

QUANDO: Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h.

QUANTO: R$ 5/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Angela Ro Ro (foto acima), Alaíde Costa, Milena e Zezé Motta participam do show Araca – O Encantado Legado de Aracy de Almeida. As quatro cantoras relembram músicas célebres na voz da homenageada, como ‘Feitiço da Vila’.

ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

QUANDO: Sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h.

QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.