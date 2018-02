Campus Party – festa conectada

TECNOLOGIA| evento reúne diversão e novidades

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há ingressos para a Campus Party. Eles estão esgotados, incluindo para as vagas de ‘campuseiros’ – nerds que participam do acampamento de imersão tecnológica. Entretanto, é possível aproveitar outras atrações do evento, que começa nesta terça (3) e vai até 8/2. No espaço Open Campus, há palestras e games – tudo grátis. Basta preencher um cadastro no próprio local ou pelo site.

“Entre as novidades dessa área, há o Campus Future, que apresenta trabalhos universitários, e o Campus Experience, com degustação de conteúdos”, explica Tássia Skoulade, diretora de marketing do evento.

Na prática, os visitantes podem se divertir também em jogos de gente grande, como dois simuladores de corrida com movimento (um Tower Defense e um Helicóptero Esquilo), um game de veleiros, um simulador de caça F-16 em versão de mesa, e um simulador de Formula 1 com movimento.

Nesta oitava edição, a feira presta homenagem à obra ‘Da Terra à Lua’, de Júlio Verne, e tem como tema a galáxia, os planetas e as estrelas.

São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda. www.campus-party.com.br De 3ª (3) a 8/2, 24h (esgotado). Open Campus: de 4 a 7/2, 10h/21h. Grátis (Open Campus).