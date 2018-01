Campus Party tem palestras com especialistas e área grátis

Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

Principal encontro de tecnologia e cultura nerd, o Campus Party Brasil começa nesta quarta-feira (27) e vai até o dia 30/1, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. A ampla programação inclui palestras com especialistas, oficinas tecnológicas, debates e até um espaço para startups.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os destaques deste ano, está confirmada a participação de Marie Cosnard, diretora de tendências do aplicativo Happn. O engenheiro Grant Imahara, que trabalho na série norte-americana ‘MythBusters – Os Caçadores de Mitos’, a astrofísica Thaisa Bergmann e a fundadora da Cyborg Foundation Moon Ribas também estão na agenda.

Ainda restam ingressos para participar, mas é bom correr. Agora, se o visitante não quiser ser um ‘campuseiro’, há a área ‘Campus Experience’. Com entrada grátis, o espaço expõe novas tecnologias e tendências, onde é possível, por exemplo, interagir com simuladores e games.

Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. De 4ª (27) a 30/1, 10h/ 21h. R$ 290 (não inclui camping). ‘Campus Experience’: grátis. Inf.: bit.ly/cpbr2016