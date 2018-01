Em Cake – Uma Razão Para Viver, Claire (Jennifer Aniston), integrante de um grupo de apoio a pessoas com dores crônicas como as que sente, desenvolve uma obsessão por uma das integrantes (Anna Kendrick), que cometeu suicídio. Ao conhecer o marido (Sam Worthington) da suicida, seu envolvimento com o caso se aprofunda.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.