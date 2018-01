Caixa Cultural abre exposição voltada para Gilberto Freyre

A exposição Gilberto Freyre: Vida, Forma e Cor explora a relação do escritor com as artes visuais. Além de exibir desenhos que Freyre fazia para os netos, explora o diálogo entre sua obra literária e suas ilustrações, um dos quatro eixos da mostra. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/ 19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21), 11h. Grátis. Até 10/7.

OUTRAS INAUGURAÇÕES

O Caminho das Coisas

A exposição surge do projeto ‘Encontros com o Acervo’, que qualifica os objetos do Museu da Imigração por meio de debates coletivos. As peças do acervo têm seu caminho até a exposição final contextualizado. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., a partir das 10h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21). R$ 6. Até 28/8.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Elisângela Leite

Na exposição ‘Maré’, a artista explora o cotidiano da favela da Maré, no Rio. Nas fotos, a tensão entre a imagem paradisíaca da cidade e a rotina difícil de grande parte da população. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 24h. Inauguração: hoje (20). Grátis. Até 31/7.

Gershon Knispel

A exposição foca o trabalho do artista israelense radicado no Brasil. ‘Por um Mundo Melhor’ reúne gravuras do acervo do Memorial. Memorial da América Latina. R. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb., até 15h; fecha dom.). Inauguração: 2ª (23), 19h. Grátis. Até 3/6.

A Hora do Chá

Os artistas Vermelho Steam e Ju Violeta apresentam trabalhos baseados no universo de ‘Alice no País das Maravilhas’. A mostra consiste em 53 peças, quadros, esculturas e assemblages que se relacionam com o ritual do chá. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. 11h/20h (sáb., até 18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (21). Grátis. Até 21/6.

Michel Zózimo

Em ‘A Mão Prolongada e as Ciências do Sonho’, que ocupa o segundo andar do prédio da galeria, o artista parte de estudos superficiais de religiões obscuras e seitas agnósticas para criar suas peças. Na mostra, são expostos desenhos, objetos e esculturas. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen,

108, Centro, 3107-7047. 11h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (22), 12h. Grátis. Até 6/8.

Wandecok Cavalcanti

O artista homenageia a data do Corpus Christi, abordando a trajetória de Jesus de Nazaré. Na mostra, o santeiro Cavalcanti faz esculturas que contam a história de maneira cronológica, por meio de cenas. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. 9h/17h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (21), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/7.