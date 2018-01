Caixa Belas Artes realiza sessão em homenagem a David Bowie

Em homenagem ao cantor britânico David Bowie, que morreu no domingo passado – dois dias depois de lançar seu último álbum, ‘Blackstar’ – o Caixa Belas Artes realiza uma sessão especial na quinta (14) – o cinema exibe uma cópia em DVD de ‘O Homem que Caiu na Terra’ (1976), de Nicolas Roeg, às 20h50. No longa, Bowie interpreta um alienígena infiltrado entre os humanos, com uma missão secreta. A sessão é seguida de um show com a banda Heroes, do cantor André Frateschi, cujo repertório é formado por canções de Bowie.

Serviço: Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 5ª (14), 20h50. R$ 40.