+ No domingo (19), o Caixa Belas Artes faz seu primeiro aniversário desde a reabertura. Para comemorar a data, há uma promoção especial: quem comprar um ingresso no dia terá direito a um ‘Passaporte Cinéfilo’. Com ele, poderá comprar seis ingressos para sessões até a quarta (22), por R$ 6 cada.

Programação completa: http://oesta.do/belasum