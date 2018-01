Caixa Belas Artes faz pré-estreia de 'Vício Inerente' no Noitão

O Caixa Belas Artes realiza sua maratona de filmes madrugada adentro, o Noitão, hoje (20). A atração principal é a pré-estreia de ‘Vício Inerente’ (foto), de Paul Thomas Anderson.

O Caixa Belas Artes realiza hoje (20) o Noitão, uma maratona de filmes madrugada adentro. A atração principal é a pré-estreia de ‘Vício Inerente’, novo filme de Paul Thomas Anderson. Baseado no livro homônimo do americano Thomas Pynchon, o longa traz Joaquin Phoenix como um detetive que tenta encontrar sua ex-namorada, desaparecida. Em cada uma das três salas com programação, além do filme, serão exibidos dois longas surpresa. Para dar uma dica de quais filmes possam ser, o cinema deu uma palavra-chave, uma espécie de pista, a cada sala: VHS, Buda e Dinossauro.

Veja a programação abaixo:

Sala 1 (‘VHS’): Hoje (20), 23h, Vício Inerente (2014), de Paul Thomas Anderson. Sáb. (21), 2h Filme Surpresa; 5h40, Filme Surpresa.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sala 2 (‘Buda’): Hoje (20), 23h30, Vício Inerente (2014), de Paul Thomas Anderson. Sáb. (21), 2h20, Filme Surpresa; 5h20, Filme Surpresa.

Sala 3 (‘Dinossauro’): Hoje (20), 23h10, Vício Inerente (2014), de Paul Thomas Anderson; 2h10, Filme Surpresa; 5h20, Filme Surpresa.

Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 34.