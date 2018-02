Cafeteria cosmopolita inaugura no Itaim

Pôsteres de várias capitais do mundo (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

O novo Café Voyage exibe nas paredes da casa a paixão dos donos – o casal de advogados Cacá e Fabio Hakim – pelas viagens. Há pôsteres com imagens de diferentes capitais do mundo e relógios marcando o horário de outros cantos. Mobiliário em preto e branco, tevês sintonizadas nos canais de esporte e música alta completam a atmosfera da casa, que funciona sem intervalo, com um cardápio para qualquer hora do dia. Salgados e bolinhos caseiros (R$ 7) na vitrine do bar são companhia para o bom expresso Suplicy (R$ 5) tirado na máquina italiana La Marzocco. Ali, também são preparados outros cafés e drinques da carta assinada pelo barista Marco de la Roche, como o ‘Mocha Uruguaio’ (R$ 13,50), que combina expresso com leite quente e doce de leite cremoso.

Sanduíche ‘Austrália'(Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

No almoço, as sugestões de prato executivo (R$ 29,90) têm dia certo para aparecer: às quartas é servido o filé à parmegiana com arroz e fritas e, às sextas, o robalo com arroz e purê de cará. Na seleção de sanduíches, o ‘Austrália’, montado no pão australiano com lagarto assado, queijo prato e cebola caramelizada (R$ 28), vem acompanhado de fritas crocantes com alecrim.

ONDE: R. Prof. Atílio Innocenti, 439, Itaim Bibi, 3045-5792.

QUANDO: 9h/20h30 (5ª a sáb., até 0h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V.