Cafeteria Cafezal inaugura mais uma unidade no Centro

Foto: divulgação

A nova Cafeteria AASP Cafezal fica a poucos metros de outra unidade da rede, instalada no Centro Cultural Banco do Brasil – na mesma Rua Álvares Penteado, no Centro. Aos moldes da matriz, tem balcões e mobiliário de madeira escura acomodados no térreo do edifício histórico da Associação dos Advogados de São Paulo.

No cardápio, é possível escolher o grão de café especial que será usado no preparo do expresso (R$ 5) ou do ótimo café coado na mesa (R$ 6). Há ainda drinques quentes, como o ‘Cappuccino do Papa’, com doce de leite, casquinha de laranja, leite vaporizado e expresso (R$ 9), e gelados, a exemplo do ‘Affogato’, com sorvete de creme, expresso e chantilly (R$ 12).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A torta de frango (R$ 11) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia.

ONDE: R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330.

QUANDO: 8h/19h30 (fecha sáb. e dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.