Cafés sinceros no novo Por um Punhado de Dólares

Na lousa: diferentes métodos de preparo do café (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Formado em geografia, Marcos Tomsic já se dedicava ao universo do café quando decidiu investir no próprio negócio – ele foi barista no Caffè Latte, no Santo Grão e no Urbe. Em janeiro, abriu o Por um Punhado de Dólares em parceria com o amigo e professor Felipe Yabusaki.

Moradores da região central da cidade, a dupla fez questão de escolher um ponto por lá para servir o que chamam de “cafés sinceros”, com grãos do tipo arábica e torra mais escura, que dá amargor à bebida. Um torrador no fundo da loja deve ser ativado em breve.

No salão espaçoso e com mesas de madeira, a parede de lousa apresenta o cardápio, de cafés com diferentes métodos de preparo – expresso (R$ 4), coado (R$ 5) e na prensa francesa (R$ 7) – a outras bebidas, como o chocolate quente (R$ 8) e o macchiato (R$ 5). Mas também há cervejas artesanais e taça de vinho, a partir de R$ 12. A água filtrada é cortesia.

Na vitrine, estão quitutes da chef Marcela Tiradentes, como os bolos de chocolate com café e de aipim com queijo meia cura (a partir de R$ 5, a fatia), e opções de sanduíches, a exemplo do que leva abobrinha com shimeji e muçarela na ciabatta (R$ 15).

ONDE: R. Nestor Pestana, 115, Consolação, 3214-5891.

QUANDO: 10h/22h (fecha dom.)

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.