Cafés gelados no Coffee Lab e outras dicas de Quitutes

Quem disse que café bom tem de ser sempre quentinho? No Coffee Lab o menu de cafés gelados traz drinques como o ‘Vocês Verão’ (R$ 12), com notas de tangerina, mel e limão. Já o ‘Leite da Vovó Calorenta’ (R$ 10; foto) também ganha um toque de café e faz par perfeito com uma fatia de bolo (R$ 7). R. Fradique Coutinho, 1.340, Pinheiros, 3375-7400.

Cafés

Beluga Café

Com ambiente clean, minimalista e sem serviço no salão – tem um pequeno arsenal atrás do balcão de madeira para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 6 e R$ 7, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, há pão de queijo do Lá da Venda (R$ 5,50) e tortas d’A Torteria. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.belugasp.com

Café Girondino

Localizada no triângulo urbano mais clássico da cidade, entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco, a casa presta homenagem à memória paulistana, tanto no ambiente, que remonta ao início do século passado, quanto nos pratos, com nomes inspirados em regiões do Centro. A salada ‘Porto Geral’ leva peito de peru, queijo branco, abacaxi e folhas verdes (R$ 34,50). R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (6ª, até 23h; sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/18h). Cc.: todos. Cd. todos. www.cafegirondino.com.br

Doces

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 29) é uma das criações da simpática casa de ‘bolos caseiros’ aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 35), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 2339-3220. 9h/19h (dom., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bolodamadre.com.br.

Moscatel Doceria & Bar de Açúcar

Uma das especialidades da doceria é harmonizar vinhos com sobremesas. Entre os bolos exibidos na vitrine estão o bolo musse de chocolate e o ‘Veludo Vermelho’, com recheio à base de cream cheese e nozes (R$ 10, a fatia de cada). Outros destaques são o tiramissù (R$ 11) e o cannoli (R$ 7). Para beber, a dica é o ‘Choco Grappa’, um chocolate quente e grappa (R$ 14). R. 13 de Maio, 655, Bela Vista, 3853-0954. 10h/18h (sáb. e dom., 9h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.moscatel.com.br

Sonheria Dulca

Os sonhos fofinhos da Dulca ganharam um lugar só para eles. No pequeno café, são recheados na hora com um dos sabores que saem de tubos sobre o balcão: creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia, pistache e coco (R$ 10, cada). Para acompanhar, peça um cappuccino (R$ 6). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073. 10h/21h (2ª, 13h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Segredo dos Pães

Logo na entrada fica o balcão que guarda a chapa de onde saem sanduíches como bauru (R$ 11,90) e churrasquinho com queijo (R$ 16). À esquerda, estão os pães e docinhos, como a tortinha de limão (R$ 6). O quilo do pão francês custa R$ 14,80 e o expresso, R$ 3,90. No primeiro andar, monta bufê de almoço de 2ª a 6ª (R$ 40,90, o quilo), das 11h às 15h. R. Arizona, 1.283, Brooklin, 5102-3421. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.segredodospaes.com.br

Salgados

Arabin Esfiha

Na casa, fazem sucesso a esfiha aberta de carne (R$ 4,50) e os beirutes. O tradicional, de rosbife, é feito com salada de alface, tomate, maionese, presunto e queijo (R$ 26,90, peq.; R$ 35,90, o grande). Há também opções de beirute de filé mignon (R$ 30,90/R$ 42,90) e de kafta (R$ 29,90/R$ 38,50). Av. Aratãs, 697, Moema, 5093-1818. 16h30/0h (6ª e sáb., 11h30/0h). Cc.: todos. Cd. todos. www.arabin.com.br

Empadaria da Vovó

São 19 versões de empadas salgadas, mais oito receitas doces, todas com recheio generoso e massa saborosa. A de musse de limão e a de doce de leite saem por R$ 6, cada. Já a de muçarela de búfala com rúcula custa R$ 6,20. A novidade para o verão é a casquinha doce de empada coberta com sorvete (R$ 9). Al. Santos, 1.200, Jd. Paulista, 3541-3994. 8h/20h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.empadariadavovo.com.br

Sanduíches

Sheriff’s Burger

Instalada em pequeno centro comercial, tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o próprio lanche ou optar por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 30,90), com hambúrguer de 150g, queijo fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, dentro do pão de fermentação natural. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 12,50). R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.sheriffs.com.br.

Stunt Burger

Funciona numa garagem rústica, com decoração que remete aos super-heróis. O cliente monta o lanche e acompanha o preparo ao lado. Qualquer combinação sai por R$ 21, com hambúrguer de 140g, dois queijos (entre muçarela, cheddar, gorgonzola e prato) e complementos (alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e picles). A porção de fritas custa R$ 10. R. José Jannarelli, 426, V. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30 (6ª e sáb., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara 12 hambúrgueres, um deles vegetariano, o ‘Cogú’ (R$ 29,11), montado com shitake, queijo brie e molho de tomate. Batizado de ‘Ipiranga’ (R$ 16,99), o cheese salada leva um disco de carne de 100g coberto com queijo prato, molho de tomate, maionese e alface. No ‘Gringo’ (R$ 26,11), o hambúrguer de 180g vem com queijo prato, bacon, pi- cles de pepino e maionese verde à parte. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. e dom., 13h/ 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.hamburgueriatradi.com.br

Sorvetes

Davvero

A decoração clean e o atendimento prestativo tornam a experiência ainda mais agradável. Os gelatos, feitos com ingredientes frescos, são cremosos e intensos, como os de pistache, gianduia crocante, frutas vermelhas, limão rosa, abacate, coco e manga (R$ 11/R$ 15, no copinho). A casquinha, feita na casa, custa R$ 13, com um sabor. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.davvero.com.br

Gelateria Primo Amore

A casa segue a cartilha italiana na hora de fazer os sorvetes, com frutas frescas e, às vezes, ingredientes peculiares, como Yakult e paçoquinha (R$ 9/R$ 15). As criações conquistam a clientela, assim como as taças de sundae (R$ 22) e banana split (R$ 26). R. Barão do Bananal, 966, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/21h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 6,90) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 0,80, cada). Há também 44 sabores de sorvete de massa (R$ 88, o quilo), como tapioca, doce de leite, milho verde, passas ao rum, amora, jabuticaba e tangerina. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 5041-3022. 12h/20h (sáb. e dom., 11h/21h). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.nostrogelato.com.br

Sucos

Frooty Açaí

Há várias opções do fruto na tigela: a receita mais comum, com xarope de guaraná, custa R$ 11,90 (300g) e R$ 15 (500g). A casa também prepara sucos funcionais, com legumes, verduras, gengibre e mel (R$ 9,90/R$ 12,90). O cardápio lista ainda wraps (sanduíches de pão sírio enrolado) e saladas, caso da ‘Amazônia’ (R$ 33), que leva queijo coalho, tomate, pepino, azeitona preta e mix de folhas. R. Natingui, 700, V. Madalena, 2308-4226. 12h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.frooty.com.br