‘Café Society’, novo filme de Woody Allen, está entre as estreias da semana

É na efervescente Hollywood dos anos 1930 que o jovem nova-iorquino Bobby (Jesse Eisenberg) vai buscar um lugar ao sol. Seu tio, Phil (Steve Carrel) é um produtor poderoso e pode lhe abrir portas no competitivo mundo das celebridades. Este é o ponto de partida de Café Society, novo (e brilhante) filme de Woody Allen. No entanto, Bobby encontrará um tio reticente, que acaba por lhe conferir um pequeno emprego, mas, em compensação, escala sua bela secretária, Vonnie (Kristen Stewart) para lhe servir de cicerone em Los Angeles.

Mais uma vez, Allen reafirma seu gosto por enredos amorosos complicados, que usa como pretextos de reflexão sobre a vida e seus desencantos, a memória, o tempo que passa e a dificuldade para alcançar a felicidade quando existe conflito de interesses nas relações humanas. Ou seja, quase sempre.

Com leveza, senso cômico e também espaço para drama, Woody Allen mostra sua arte de fundir inteligência, graça e sensibilidade. Não é fácil se equilibrar em temas tão variados e controversos. E ainda falar a um público arredio a complicações.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Café Society’ também impressiona pela beleza visual. Banha em tons dourados a Hollywood clássica e registra uma Manhattan como poucas vezes se viu. Por trás da câmera (digital, desta vez), um olhar europeu, o do italiano Vittorio Storaro, três vezes vencedor do Oscar de melhor fotografia. Faz um trabalho de mestre. Luiz Zanin Oricchio.

Confira outras estreias:

Águas Rasas (The Shallows, Estados Unidos/ 2016, 87 min.) – Suspense. Dir. Jaume Collet-Serra. Com Blake Lively, Sedona Legge, Óscar Jaenada. Nancy é uma jovem médica que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Ela vai surfar em uma praia paradisíaca isolada, onde é atacada por um enorme tubarão. Desesperada e ferida, ela se abriga temporariamente em um recife de corais. 14 anos.

Lolo – O Filho da Minha Namorada (Lolo, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Julie Delpy. Com Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste. De férias no sul da França, Violette encontra Jean-René, um recém-divorciado. Apaixonado, ele não perde tempo e muda-se para Paris, para ficar com a amada. Mas suas diferentes origens sociais e Lolo, o filho dela de 19 anos, não tornarão as coisas tão fáceis. 14 anos.

Nerve – Um Jogo sem Regras (Nerve, Estados Unidos/2016, 96 min.) – Suspense. Dir. Henry Joost, Ariel Schulman. Com Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis. Vee, uma jovem sem muita vida social, resolve entrar no Nerve, um jogo virtual de ‘verdade ou desafio’ acompanhado por vários usuários online.Logo ela se torna vítima de um roubo de identidade. 12 anos.

Pets – A Vida Secreta dos Bichos (The Secret Life of Pets, Estados Unidos/2015, 102 min.) – Animação. Dir. Chris Renaud, Yarrow Cheney. Com Danton Mello, Tiago Abravanel, Luis Miranda. Max, um cachorro que mora em Manhattan, sente que seus privilégios acabaram quando sua dona traz para casa um novo cão, Duke. Os dois, entretanto, terão de deixar as diferenças de lado para impedir o plano do coelho Snowball e seu exército de animais abandonados: vingar-se de todos aqueles que têm dono. Livre.