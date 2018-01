Caetano Veloso inicia temporada de shows em São Paulo; confira outras atrações musicais

Hoje (29)

Alcione

Ao lado de Álvaro Santos (violão) e Edmilson Nazareth (percussão), a Marrom interpreta ‘Sufoco’, ‘Não Deixe o Samba Morrer’, entre outros sucessos.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (29), 22h (abertura, 20h). R$ 270/R$ 330 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Francis Hime

Lançado no ano passado, o álbum ‘Navega Ilumina’ mostra o compositor se equilibrando entre a música popular e a erudita. Entre as novidades do repertório, está ‘Maria da Luz’, música dele sobre letra inédita de Vinicius de Moraes.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (29) e sáb. (30), 21h. R$ 12/

R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (30)



Capital Inicial

O quarteto que tem Dinho Ouro Preto à frente apresenta as faixas do EP ‘Viva a Revolução’. O trabalho tem inspiração nos protestos que aconteceram no País em 2013. ‘Coração Vazio’ e ‘Melhor do Que Ontem’ são algumas das novidades do grupo.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 22h. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carne Doce

A banda indie de Goiânia apresenta o repertório do álbum de estreia, lançado em 2014. ‘Fruta Elétrica’ e ‘Amigo dos Bichos’ são algumas das faixas.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/n, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (30), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Dadi e André Carvalho

Pai e filho apresentam músicas próprias e d’A Cor do Som, banda da qual Dadi fez parte.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Urbana Legion

O grupo liderado por Egypcio, vocalista do Tihuana, homenageia a Legião Urbana. No repertório da apresentação, músicas dos quatro primeiros álbuns da banda, lançados entre 1985 e 1989. Marcão (guitarra), Lena Papini (baixo) – ambos membros da banda Bula – e PG (bateria), também integrante do Tihuana – completam o grupo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (30), 22h (abertura). R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Francis Hime

Frejat

A música ‘O Amor É Quente’ dá nome ao show do roqueiro, uma versão repaginada da turnê anterior, ‘A Tal Felicidade’. O vocalista do Barão Vermelho monta um repertório com referências musicais de toda a sua carreira, além de incluir as autorais ‘Amor Pra Recomeçar’ e ‘Segredos’.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212 Sáb. (30), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mark Lanegan

Ex-vocalista do Screaming Trees, grupo da cena grunge de Seattle, o cantor apresenta o repertório de ‘Phanton Radio’ (2014).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (30), 23h (abertura, 21h).

R$ 160. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Supercombo, Scalene e Medulla

As três bandas, com passagem pelo programa ‘Superstar’, da TV Globo, mostram seus respectivos trabalhos.

Teatro Mars (600 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (30) e dom. (31), 16h. R$ 30/R$ 70 (esgotado para sáb.). Cc. não aceita. Cd.: todos.

O Terno

Sem regras ou padrões pré-estabelecidos, o trio lançou ano passado um instigante e criativo álbum, que leva apenas o nome do grupo. Eles destacam músicas do disco e relembram outras de ‘66’ (2012), CD de estreia.

Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (30), 20h. Grátis.

Dom. (31)

Dadi e André Carvalho

Filipe Catto

O cantor, que lança álbum com músicas inéditas neste ano, faz show intimista com músicas do EP ‘Saga’ (2009) e dos CDs ‘Fôlego’ (2011) e ‘Entre Cabelos, Olhos e Furacões’ (2013).

Memorial da América Latina. Pça. do Memorial. Dom. (31), 16h. Grátis.

Mariana Aydar

A cantora apresenta músicas de seus três álbuns, lançados entre 2006 e 2011.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Dom. (31), 19h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

Pedro Altério e Bruno Piazza

Os músicos lançam o DVD ‘Noite de Primavera’, que homenageia os cem anos de ‘O Guardador de Rebanhos’, de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Vanessa Moreno, Fi Maróstica e Gabriel Sater participam do show.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (31), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pitanga em Pé de Amora

O grupo convida Pedro Viáfora, do 5 a Seco, e Marcelo Segreto, da Filarmônica de Pasárgada. O DJ Ricardo Madruga discoteca após a apresentação.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (31), 19h30 (abertura, 18h30). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supercombo, Scalene e Medulla

Yusa

Toques de música caribenha e jazz estão presentes no trabalho da cantora e baixista cubana, que contabiliza 13 anos de carreira. Ela apresenta repertório próprio e clássicos em show com participação especial de Filipe Catto.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Dom. (31), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (1º)

Nando Reis

Ao lado de sua banda, Os Infernais, o cantor e compositor destaca as músicas de ‘Sei’ (2012), seu álbum mais recente. Há ainda os sucessos ‘O Segundo Sol’, ‘Sou Dela’ e ‘Por Onde Andei’.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 2ª (1º), 21h30. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Victor Biglione

O músico apresenta as músicas do álbum ‘Violão de Aço Brasil’, composto por clássicos da música brasileira e argentina. Jefferson Lescowich (baixo acústico) e Victor Bertrami (bateria) o acompanham na apresentação.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (1º), 19h. Grátis.

3ª (2)



Angela Maria

Acompanhada por Ronaldo Rayol, a cantora relembra ‘Vida de Bailarina’, ‘Gente Humilde’ e outros sucessos dos mais de 60 anos de carreira.

Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lugares). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (2), 20h30. Grátis (retirar ingresso a partir das 13h do dia do show).

Marisa Orth

A cantora e atriz apresenta o espetáculo ‘Romance Vol. III’. No palco, ela mistura música e dramaturgia – interpretando repertório cujo fio condutor são os relacionamentos amorosos em suas mais variadas formas.

Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (2), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Naná Vasconcelos

Ao lado do violoncelista Lui Coimbra, o percussionista destaca os temas do CD ‘Quatro Elementos’, lançado em 2012.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (2), 21h30 (abertura, 21h). R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Soja

Formada em 1997, o grupo de reggae Soldiers of Jah Army apresenta as músicas do CD ‘Amid the Noise and Haste’.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 3ª (2), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tigre Dente de Sabre

O duo formado por Marcos Leite Till e Guilherme Calzavara participa do projeto Prata da Casa. Eles misturam música eletrônica e erudita em seu primeiro CD, ‘Mor†e Iniciática’ (2014).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (2), 21h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

4ª (3)

Above & Beyond

Formado por Jono Grant, Tony McGuinness & Paavo Siljamäki, o trio inglês é uma das referências internacionais do trance. Neste ano, lançaram o álbum ‘We Are All We Need’.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (3), 22h (abertura). R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano Veloso

Caetano Veloso

O baiano volta a São Paulo para apresentar o show ‘Abraçaço’, lançado em CD ao vivo e DVD no ano passado. Entre os destaques do repertório recente, estão ‘A Bossa Nova é Foda’ e ‘Quando o Galo Cantou’. Sucessos como ‘De Noite na Cama’ e ‘Você Não Entende Nada’ também estão presentes.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (3) e 5ª (4), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Federico Puppi

‘O Canto da Madeira’ é o nome do primeiro disco solo do violoncelista e compositor, que apresenta seu repertório. Maria Gadu participa do show.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (3), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (4)

Caetano Veloso

Elke Maravilha

A artista mescla textos e canções, além de contar histórias de sua vida.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª (4), 18h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

Jaloo

Tecnobrega e pop são os elementos de seu trabalho, que alcançou visibilidade pela internet.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (4), 20h30. Grátis.

Romulo Fróes

O músico interpreta o repertório de ‘Calado’, seu disco de estreia, que completou 10 anos em 2014 e foi relançado em vinil.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (4), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Jazz Sinfônica

Sob regência de Fábio Prado, a orquestra apresenta o espetáculo ‘O Fino do Choro’, com músicas de Paulinho da Viola, Pixinguinha, Cyro Pereira, entre outros.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (29) e sáb. (30), 21h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

L’Orchestre de Pau

Regida por Fayçal Karoui, a orquestra francesa participa da temporada 2015 do Mozarteum Brasileiro. A abertura de ‘As Bodas de Figaro’, de Mozart, ‘Concerto para Violino em Ré Maior’, de Tchaikovsky, e ‘Sinfonia em Dó Maior (nº1)’, de Bizet, compõem o programa do primeiro concerto. Na apresentação seguinte, esta última é substituída por ‘Sheherazade, Suíte Sinfônica (op.35)’, de Rimski-Korsakov. A violinista Saténik Khourdoian é a solista convidada. S

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (2) e 4ª (3), 21h. R$ 130/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Mark Wigglesworth rege Tippett

O regente inglês está à frente da orquestra na condução de ‘A Child of Our Time’, de Michael Tippett. Os solistas Measha Brueggergosman (soprano), Susan Bickley (mezzo soprano), Stuart Skelton (barítono) e Peter Coleman-Wright (baixo) participam do concerto, além do Coro da Osesp e de seu Coro Acadêmico.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (29), 21h; sáb. (30), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Muñoz e Bliss

Em concerto com regência de Tito Muñoz e participação do clarinetista Julian Bliss, a orquestra interpreta obras de Toru Takemitsu, Carl Nielsen e Beethoven.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (4), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 5ª (4), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Ópera

A série apresenta a ópera ‘La Dona Del Lago’, escrita por Gioachino Rossini. Cadu Witter é o diretor cênico.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (31), 17h. Grátis.