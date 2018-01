Caetano Veloso ganha tributo; confira outros shows da semana

O show Música e Transformação 2015 leva vários artistas ao Ibirapuera no domingo (18) para prestar uma homenagem a Caetano Veloso. Nomes como Jards Macalé (foto), Jorge Mautner e Karina Buhr interpretam canções do baiano. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (18), 18h. Grátis

HOJE (16)

Encontro das Velhas Guardas

Sambistas de escolas como Rosas de Ouro e Nenê de Vila Matilde apresentam composições autorais e sambas de outros artistas. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (16), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Gui Amabis

O músico realiza show baseado em seu terceiro disco solo, ‘Ruivo em Sangue’. Serralheria (240 lug.).

R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (16), 23h59. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica e Jorge Mautner

A orquestra comemora 25 anos de trajetória em apresentação com o cantor. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 3629-1075. Hoje (16) e sáb. (17), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Simone

A cantora realiza o show da turnê nacional ‘É Melhor Ser’, com ingressos a preço popular, no Tom Brasil. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003­1212. Hoje (16), 22h. R$ 1. Cc.: todos. Cd.: todos.

Teresa Cristina

A cantora faz show com clássicos do samba-enredo brasileiro e composições autorais. Sesc Vila Mariana. Teatro (643 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (16) e sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

SÁB. (17)

Jazz Sinfônica e Jorge Mautner

Teresa Cristina

Zeca Pagodinho

O sambista mostra seu novo disco, ‘Ser Humano’, produzido pelo músico Paulão 7 Cordas. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Ta- gipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Sáb. (17), 22h30. R$ 70/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Di Melo

O pernambucano faz show de pré-lançamento de seu segundo disco. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Sáb. (17), 21h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: C, V e M. Cd.: C, V e M.

Zé Ramalho

O cantor interpreta sucessos de sua carreira. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista,

1.281, S. Amaro, 2163-2120. Sáb. (17), 22h. R$ 60/R$240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Margareth Menezes

A cantora homenageia dois ícones da música nacional no show ‘Para Gil e Caetano’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (17), 21h; dom.(18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V . Cd.: todos.

DOM. (18)

Chico César

O cantor apresenta um show intimista de voz e violão, com sucessos de carreira e canções de seu último disco, ‘Estado de Poesia’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Dom. (18), 18h. Grátis.

Margareth Menezes

Teresa Cristina

Trupe Chá de Boldo

Eles apresentam show do terceiro álbum da banda, ‘Presente’, com 11 canções inéditas. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom. (18), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: C, M e V. Cd.: C, M e V.

3ª (20)

Tributo a Grande Otelo e Fernando Lobo

A homenagem ao centenário de nascimento dos artistas é feita com interpretações de suas composições e narrações de trechos biográficos. Sesc Belenzinho. Teatro (376 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 3ª (20), 21h. R$ 20. Cc.: C, M e V. Cd.: C, M e V.

4ª (21)

Eugénia Melo e Castro

A cantora portuguesa apresenta o melhor da música lusitana no show ‘SereiA Portuguesa’. Mube Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 218, Jd. Europa, 4301-7521. 4ª (21), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (22)

Juçara Marçal e Cadu Tenório

Os músicos apresentam o disco ‘Anganga’, com influências mineiras e cantos de escravizados.

Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 5ª (22), 20h30. Grátis.

ESPECIAL

Samba Jazz + 50

Entre as atrações do festival está o Marcos Paiva Sexteto, que faz apresentação que homenageia

o baterista Edison Machado. Também há show de Amilton Godoy Trio, liderado pelo fundador do Zimbo Trio. Sesc Campo Limpo Auditório (lug.). R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Marcos Paiva Sexteto: hoje (16), 20h30. Amilton Godoy Trio: sáb. (17), 20h30. Grátis.

MÚSICA CLÁSSICA

Trechos de óperas de Giuseppe Verdi são apresentados hoje (16) e no domingo (18) no Teatro São Pedro. Com regência de João Luiz Fernando Malheiro, a apresentação contará com a presença dos cantores italianos Roberto Scandiuzzi e Maria Luigia Borsi. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (16), 20h; dom. (18), 17h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lohengrin

A ópera do alemão Richard Wagner é executada pela Orquestra Sinfônica Municipal e regida por John Neschling. A direção cênica é de Henning Brockhaus. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (17) e 3ª (20), 20h; dom. (18), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp

Com a regência de Ragnar Bohlin, o Coro da Osesp acompanha a soprano Marília Vargas e a mezzo soprano Luisa Francesconi. Sala São Paulo (1.484 lug.). Praça Júlio Prestes, 16, 3367-9500. Hoje (16), 21h; sáb. (17), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.