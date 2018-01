Após a temporada no Sesc Pompeia, Caetano Veloso apresenta o show ‘Abraçaço’ no Sesc Itaquera: em espaço aberto e com entrada gratuita. Ele mescla a safra autoral recente a clássicos da carreira, entre eles ‘Eclipse Oculto’.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 18h. Grátis.