Cadê Bebê é o novo espaço de São Paulo para crianças pequenas

Recém-inaugurado, o espaço Cadê Bebê, no Itaim Bibi, é uma casa especializada no cuidado com crianças de 0 a 6 anos. Na área principal, os nenéns brincam no mesmo recinto que os maiores. Entretanto, ficam no centro do salão, com um tanque de areia exclusivo, cercado por pequenas estantes de rodinha que servem de apoio para que fiquem em pé – e possam acompanhar a movimentação ao redor.

“O chão do bebê não é acolchoado justamente para que ele tenha apoio para se desenvolver em cada etapa”, argumenta a psicóloga Marganne Dubrule, umas das sócias e ex-funcionária do Espaço Bebê da Hebraica.

No teto, o forro acústico e lúdico, com bolinhas de diferentes tamanhos, chama a atenção. Preso a ele, suportes sustentam várias elementos, como a cabana de tubarão, o teatro de fantoches e o balanço de tecido.

Há também uma horta com ervas plantadas dentro de galochas, uma parede com instrumentos musicais não convencionais (muitos deles garimpados na cozinha), um sobrado de bonecas, café com Wi-Fi e uma lojinha. O zelo, porém, não se restringe ao visual.

Aulas de culinária, jardinagem, marcenaria, ioga, balé e esportes fazem parte da grade de atrações oferecida aos pequenos. As mães também têm atividades programadas.

O pagamento pode ser feito por atividade ou período, conforme o padrão dos demais espaços do gênero. Os menores de 3 anos só podem permanecer no local acompanhados pelos pais ou responsáveis.

R. Emanuel Kant, 175 A, Itaim Bibi, 2361-5633. 9h/18h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). R$ 48, por hora; R$ 90, período de 4h.