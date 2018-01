Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia estão entre as (re)estreias de teatro da semana

Caesar

Adaptação da obra de Shakespeare por Roberto Alvim, o espetáculo chega à cidade depois de estrear em Santo André. Caco Ciocler (foto) e Carmo Dalla Vecchia contam a história da conspiração contra o imperador romano. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. A partir de hoje (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 25/10.

OUTRAS (RE)ESTREIAS DA SEMANA:

Amor

Ambientado nos anos 1920, o espetáculo conta, com humor, a história de oito personagens que embarcam em um navio rumo a Paris em busca de seus sonhos. 75 min.14 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. Estreia 5ª (24). 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. Grátis. Até 29/11.

Até que Deus É um Ventilador de Teto

O espetáculo dos Parlapatões conta a história de um jornalista que lida com a hipótese de um velho senhor, vendedor de balas no semáforo, ser um deus. A direção é de Pedro Granato. 60 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. A partir de sáb. (19). Sáb., 18h. R$ 40. Até 10/10.

Em Abrigo

O texto de Fernando Aveiro conta a história de Mourão, homem acusado de pedofilia por conta do relacionamento com sua filha. Ele passa por um processo de castração química para adequar-se às normas da sociedade. Dir. Johana Albuquerque. Com Joca Andreazza, Daphne Bozaski e outros. 60 min. 18 anos. Centro Cultural Fiesp. Espaço Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 20h30. Grátis (retirar ingresso no dia). Até 20/12.

Favor Beber o Leite, Senão Estraga

As memórias de seis atores são trabalhadas em uma linguagem que mescla teatro, dança e videoarte. É a segunda obra do Coletivo Cronópio. Dir. Alice Nogueira. 80 min. Livre. Espaço dos Fofos (76 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. A partir de hoje (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5. Até 25/11.

Hamlet ao Molho Picante

No texto do italiano Aldo Nicolaj, a comédia shakespeariana ganha versão bem diferente. A história do príncipe dinamarquês Hamlet é apresentada por meio de acontecimentos na cozinha do castelo. Dir. Dagoberto Feliz. Com Rosi Campos, Paulo de Pontes e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. A partir de hoje (18). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 15/11.

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. A peça rendeu a Guilherme Sant’anna o prêmio APCA de melhor ator, em 2004. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. A partir de hoje (18). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

Morte Acidental de um Anarquista

Dan Stulbach é o protagonista do espetáculo. Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo, Prêmio Nobel de Literatura, a obra conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (23). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

Pulsões

Um maestro e uma bailarina alternam amor e loucura na peça de Dib Carneiro Neto, com direção de Kira Freire. O trabalho da psiquiatra Nise da Silveira serviu de inspiração. 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, 3288-0136. Estreia hoje (18). 6ª a dom., 20h. R$ 30/R$ 60. Até 18/10.