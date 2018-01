Inspirado no livro ‘Memórias do Subsolo’, de Dostoiévski, o monólogo 2 x 2 = 5 O Homem do Subsolo traz Cacá Carvalho na pele de um homem amargurado, irritado com suas desventuras e que faz piadas de si mesmo. 80 min. 14 anos.

ONDE: Sesc Santo Amaro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

QUANDO: Estreia sáb. (14). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 20h. Até 25/4.

QUANTO: R$ 20.