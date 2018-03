Buttina abre primeira filial; confira novidades também nos cardápios do Galuska e do Antonietta Cucina

PRIMEIRA FILIAL

Foto: Gladstone Campos

Em mais um endereço na cidade, o Buttina foca seu cardápio na cozinha do sul da Itália. Entre os pratos principais, há camarões salteados no alho, azeite, cerveja e pimenta vermelha, acompanhados por nhoque de semolina (R$ 68; foto). Morumbi Town Shopping. Av. Giovanni Gronchi, 5.930, V. Andrade, 5063-4091. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; dom., até 21h).

RAÍZES

Foto: Giuliana Nogueira

O restaurante Antonietta Cucina comemora 8 anos com novo nome e cardápio. No menu, pratos que o aproximam ainda mais do seu acento italiano. O polvo com creme de pistache e batatas douradas (R$ 89; foto) é um dos destaques. R. Mato Grosso, 402, Higienópolis, 3214-0079. 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/18h e 19h/1h; dom., 12h/18h).

MENU AMPLIADO

Foto: Ricardo D’Angelo

O polpetone com espaguete alla chitarra (R$ 75; foto) está entre as novas receitas do cardápio do Galuska. Outra pedida é o confit de pato com purê de cará e molho de vinho branco (R$ 83). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro Machado 12.000, Cidade Jardim, 3758-2616. 12h/16h e 18h/22h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 18h/0h; dom., 12h/18h).