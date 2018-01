Sanduíche de sorvete (Foto: divulgação)

A nova sobremesa do Butcher’s Market leva uma camada de sorvete Häagen-Dazs entre dois cookies Mr. Cheney de baunilha ou de chocolate, cobertos com calda de caramelo. Mas antes de ‘mergulhar’ no sanduíche de sorvete (R$ 25; foto), peça um dos hambúrgueres da casa (R$ 27/R$ 37).

R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1048.