Burger Table serve novo sanduíche por tempo limitado

Foto: Henrique Peron/divulgação

O ‘Onion Jalapeño Burger’ (R$ 29,50; foto) é o sanduíche da vez no Burger Table. Até o fim de fevereiro, o chef Manuel Coelho monta esta versão no pão da casa com amêndoas, disco de carne de 180 gramas grelhado no carvão, cheddar inglês, cebola na chapa, bacon e vinagrete de jalapeño defumado. R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055.

Cafés

Café des Fleurs

A charmosa casinha serve bons drinques à base de café, como o ‘Cappuccino Maison’, com pedaços de chocolate (R$ 7,50). Para acompanhar, há ‘Croque Monsieur’, no pão de brioche com molho bechamel, emental e presunto Royale (R$ 31,50), e doces como o mil-folhas recheado na hora (R$ 14,50). R. Gabriele D’Annunzio, 1.291, Campo Belo, 5093-2003. 11h/21h (sáb. e dom., 9h/22h; fer., 9h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 11) ao expresso (R$ 6,50). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 13,50). Para comer, há saladas, sanduíches e pratos rápidos. Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.octaviocafe.com.br

Chás

Bistrô Ó-Chá

Prepare-se para uma experiência sensorial encantadora. Idealizada pela portuguesa Mónica Costa, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 9,50), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Para acompanhar, há opções para qualquer hora do dia, como os ‘Scones’ servidos com geleia, manteiga e natas batidas

(R$ 14). Visite a lojinha nos fundos. R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Fleur de Sucre

Amostras de bolos ficam expostas na vitrine da pequena loja. Um dos mais pedidos é o de paçoca, feito com pão de ló de paçoca e doce de leite, coberto por chocolate branco (R$ 14). Ao lado, estão docinhos delicados, como as trufas de chocolate belga com recheios como champanhe e limão (R$ 5, cada), e o bombom de caramelo com flor de sal (R$ 5). R. da Mata, 191, Itaim Bibi, 3078-3082. 10h/19h (sáb., até 18; 2ª, 14h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.fleurdesucre.com.br

Gita Make My Cake

O bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro é apenas uma das tentações na vitrine da charmosa doceria. Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8) e empanadas (R$ 7), saltam aos olhos os bolos de paçoca, brigadeiro com café e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 9,50, a fatia de cada). Para acompanhar, prepara chá gelado (R$ 8), expresso (R$ 5) e cappuccino (R$ 9). Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077. 10h/22h (6ª a dom., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos bolos, pães e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos. www.favospadaria.com.br

Salgados

Casa Búlgara

Nem mesmo os funcionários da casa sabem a receita das deliciosas burekas feitas por dona Lina Levi. Entre as que têm mais saída estão a de queijo búlgaro (R$ 6,80) e a de chocolate meio-amargo (R$ 7,90). Menorzinhas, as ‘Kizadas’ são como pasteis recheados de champignon fresco ou de berinjela assada com queijo (R$ 5,30). R. Silva Pinto, 356, Bom Retiro, 3222-9849. 9h15/18h (sáb., 9h30/14h; fecha dom. e fer). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Sanduíches

Merenda de Rua

Circulando pela cidade como food truck, também esquenta a chapa em ponto fixo. Dá para acompanhar a montagem dos lanches enquanto se faz o pedido no balcão. O carro-chefe é o hambúrguer de cordeiro, coberto com queijo gouda e maionese de hortelã (R$ 20). Já o burguer de fraldinha (R$ 25) leva queijo gruyère, bacon, alface e molho da casa. Arremate com o cheesecake no potinho (R$ 5). R. Maria Carolina, 757, Pinheiros, 2385-7283. 11h30/15h30 (sáb., 12h/16h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

New Dog

Desde 1967, os lanches abastecem os baladeiros famintos na região. O cheese salada custa R$ 28,60. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O cheese dog básico, com pão, salsicha e queijo (R$ 16,90), pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por R$ 30,10. A porção de fritas sai por R$ 21,90. R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 8h/5h (5ª a sáb., 24h; dom., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis. www.newdog.com.br

Sorvetes

La Gelatteria

Com ambiente clean e banquetas coloridas feitas com tambores de leite, ocupa um simpático sobrado de esquina. Na cozinha no subsolo, o sorveteiro Theo Saad faz diariamente de 12 a 18 sabores, com frutas frescas – como morango, limão-siciliano e pera portuguesa –, além de pistache, avelã e chocolate Callebaut, servidos na casquinha (R$ 12) ou no copinho (R$ 10/R$ 14). R. Vanderlei, 1.644, Perdizes, 3862-9578. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.lagelatteria.com.br

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana de sorvete. São mais de 30 sabores em exposição feitos com frutas e ingredientes orgânicos (R$ 11/R$ 14), como o bem-casado, que é o campeão de pedidos. Entre as novidades para a temporada estão as versões de chocolate com fava tonka, jabuticaba, laranja kinkan, chocolate com cranberry e melancia com hortelã. R. Canário, 1.321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/21h (sáb. e dom., até 22h; 2ª, até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stuppendo.com.br

Sucos

Press Juice

Nada de prateleiras carregadas de frutas. Na loja, os sucos já estão prontos para serem consumidos, geladinhos, em garrafas de 520 ou 250 ml. Extraído das frutas prensadas a frio, não levam água ou conservantes. A versão refrescante de cenoura, maçã e gengibre custa R$ 19,90 (520 ml). R. Haddock Lobo, 938, Jd. Paulista, 2936-4571. 8h/20h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pressjuicebrasil.com.br