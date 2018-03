Burger Table serve hambúrgueres de respeito no Campo Belo

Hambúrguer da casa (Foto: Henrique Peron/divulgação)

Depois de algumas viagens e muitos hambúrgueres, o chef Manuel Coelho decidiu investir na própria receita de sanduíche, que ele serve há um mês no Burger Table. A lanchonete ocupa um salão ao lado do Sensi – restaurante de cozinha italiana do chef.

O pedido é feito no caixa. Dali, o cliente se acomoda em uma mesa comunitária. E, quando o sanduíche fica pronto, é chamado pelo nome. Apesar da informalidade, o hambúrguer merece respeito: um disco alto de carne, com 180 gramas, grelhado sobre carvão.

O ponto da carne e os acompanhamentos ficam ao gosto do freguês: queijos do tipo prato, cheddar ou provolone; cebola caramelizada, roxa ou desidratada; bacon, alface, rúcula ou tomate; maionese e catchup artesanais.

Qualquer combinação sai por R$ 25, incluindo o ‘Burger Table’, a única sugestão da casa, com hambúrguer, queijo prato, cebola caramelizada e rúcula, no pão com lascas de amêndoas. Não dispense a batata frita, temperada com alecrim e alho (R$ 9).

Ambiente rústico e serviço informal (Foto: Henrique Peron/divulgação)

ONDE: R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055.

QUANDO: 19h/23h (6ª até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.