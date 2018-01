Burger do Posto é opção aberta até de madrugada na Vila Madalena

Ambiente da lanchonete Burger do Posto (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

O Burger do Posto virou pretexto para uma parada no número 50 da Rua Inácio Pereira da Rocha, na Vila Madalena. Aberto em 1982, o posto de combustível ganhou uma hamburgueria colada à loja de conveniência – com entrada independente, deck, ambiente com tijolinhos aparentes, bancadas de madeira e chapa à vista.

O toque artístico fica por conta das fotografias de Romulo Fialdini, que revelam cenas do cotidiano de Nova York. À frente da casa – com horário estendido até a madrugada – estão os irmãos José Luiz e Paulo Polacow, donos do posto.

O cardápio traz clássicos, como hambúrguer (R$ 18) e cheese salada (R$ 20), e uma lista de complementos para adicionar à parte, como molhos, cebola, picles e bacon (R$ 1,50/R$ 3,50, cada). O cliente também escolhe o queijo (muçarela, cheddar ou provolone) e o tipo de pão, com gergelim ou o brioche, que é macio e envolve perfeitamente o hambúrguer suculento da Wessel.

‘Super X-Salada’, do Burger do Posto (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Na dúvida, peça a sugestão da casa: ‘Super X-Salada, Bacon e Cebola Caramelizada’ (R$ 26; foto), na companhia de batatas rústicas com maionese (R$ 11). Na geladeira, há cervejas e refrigerante Gloops (R$ 8).

ONDE: R. Inácio Pereira da Rocha, 50, V. Madalena, 3813-3455.

QUANDO: 12h/5h (dom. a 3ª, 12h/23h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.