Bud Basement, bloco Agrada Gregos e outras dicas de baladas na cidade

Nesta 6ª (26), o bloco recebe nomes como Tati Quebra Barraco e Lia Clark; no sábado (27), é a vez de Gretchen, selos como a Festa VHS e Ursound e o Bloco Desculpa Qualquer Coisa; e, no domingo (28), participam Inês Brasil, o grupo Tchakabum e o Bloco Meu Santo É Pop. Em todos os dias, o encerramento é feito com a bateria de escola de samba Status Samba Show. R. Palmorino Mônaco, 540, Brás, 97631-0296. Hoje (26), sáb. (27) e dom. (28), 16h/23h. R$ 30/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Budweiser Basement

A 2ª edição do evento tem programação musical e transmissão de esportes internacionais, como a temporada da National Football League (NFL), campeonato de futebol americano. As festas terão parceria de grupos como Gop Tun, Jazz nos Fundos e Batekoo, em um galpão, que também conta com uma barbearia e estúdio de tatuagem. R. José Szakall, 223, Barra Funda. 6ª e sáb., 22h; dom., 12h; 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 60/R$ 80. Até 4/2. Vendas pelo site: www.ingresse.com.br

Confraria do Pasmado Convida Baixo Augusta

A festa faz parte do pré-carnaval da Casa Natura e recebe a comemoração de 15 anos da Confraria, com sua bateria completa – e o bloco do Baixo Augusta e Simoninha como convidados. Também participam os DJs Paula ZG e Raphael Guedes. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (27), 22h30. R$ 40/R$ 130. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Fervo da Lud

Ludmilla convida Pabllo Vittar para um show repleto de funks como ‘Cheguei’ e ‘Sou Eu’. No repertório de Pabllo, hits como ‘Corpo Sensual’ e ‘K.O.’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (31), 22h. R$ 100/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Love Tempo

A festa é dedicada ao melhor do disco, new wave e house, com repertório dançante. Participam os DJs Andrew Cardozo, DJ Magal e Paula Pretel. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (27), 18h/4h. R$ 10/R$ 90.

Monobloco

O repertório do famoso grupo carnavalesco do Rio de Janeiro inclui uma mistura de ritmos – entre marchinhas tradicionais, sambas de ícones como Cartola e Clara Nunes, xotes de Alceu Valença e forrós de Luiz Gonzaga. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (27), 22h. R$ 80/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket 360.com.br

Venga-Venga

Para este último sábado do festival de pré-carnaval da Casa Baixo Augusta, a festa será um baile de máscaras com os DJs Ubunto e Killmanjarto Mellaman no line-up, tocando ritmos brasileiros e latinos. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque, 3129-7449. Sáb. (27), 23h59/6h. R$ 20.

Xaxado Novo no Mundo Pensante

Logo após o Espetacular Ensaio Aberto de Janeiro – evento das 20h30 às 23h, que recebe a Espetacular Oficina de Sopro do França –, a banda Xaxado Novo faz um show com muito forró, xote, baião e xaxado. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (30), 23h. R$ 15. Vendas pelo site: www.sympla.com.br