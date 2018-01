Brunch Weekend reúne 20 casas com cardápios a R$ 49

Brunch Weekend começa neste fim de semana em 20 casas, com cardápios a R$ 49, até 29/5. Confira alguns destaques:

Foto: Mário Rodrigues Jr./divulgação

+ O Restrô vai preparar ovos com refogado de espinafre, rúcula e manjericão; banana-da-terra grelhada, tomatinhos, abacate e copa lombo (foto); torta de ricota com calda de morango; e espumante. R. Lisboa, 579, Pinheiros, 3062-2435. Sáb., 12h30/16h.

+ Uma das opções do Cateto traz tábua de charcutaria e queijos; cesta de pães; salmão defumado; tapas com queijo de cabra e jamón; torta de maçã e blueberry; e suco de romã e hibisco com espumante. R. Francisco Leitão, 272, Pinheiros, 3063-5220. Sáb., 11h/15h.

Foto: Mário Rodrigues Jr./divulgação

+ A refeição no Ruaa (foto) inclui pães da casa, manteiga e geleias; salada de frutas; ovos mexidos; quiche do dia com mix de folhas; crepe de doce de leite; drinque ‘Mimosa’, suco e café. R. Mourato Coelho, 1.168, V. Madalena, 3097-0123. Sáb. e dom., 13h/17h.

+ Na Mercearia do Conde, o menu é composto de tostada no pão de grãos com gravlax de salmão, abobrinha grelhada, dill e chèvre; iogurte com manga, hortelã e castanhas; e drinque. R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. Sáb. e dom., 12h/18h.

+ As panquecas com fruta e maple syrup (foto), servidas com bacon ou linguiça, é uma das opções de prato do Table. O menu traz ainda cesta de pães, torradas, geleias, manteiga, salada de frutas e drinque ‘Mimosa’. Al. Itu, 1.564, Cerq. César, 3068-0775. Sáb., 11h30/18h.

Confira outras casas que participam do festival:

A Pizza da Mooca – R. Guaimbé, 439, Mooca, 3571-1221. Sáb., 11h/17h.

Bra.do – R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293. Sáb. e dom., 12h/17h.

Camden House – R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. Sáb. e dom., 10h/16h.

Feed Food – R. Artur de Azevedo, 517, Jd. Paulista, 4305-7727. Sáb., 12h/17h; dom., 13h/17h.

Frank & Charles – R. Tinhorão, 130, Higienópolis, 3624-8763. Sáb., 11h/17h.

La Cucina Piemontese – Av. Valville, 550, Alphaville, 4154-4617. Sáb., 12h/16h; dom., até 17h.

Laundry Deluxe – R. da Consolação, 2.937, Jd. Paulista, 2894-4084. Sáb. e dom., 10h/18h.

Sweetshop – R. Alagoas, 852, Higienópolis, 99340-8976. Sáb., 11h/17h.