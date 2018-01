Brunch e pratos reforçados para os foliões durante o feriado

Foto: Roberto Seba/divulgação

O Maní abre neste carnaval com uma receita substanciosa para repor a energia no almoço: o arroz de suã (R$ 57; foto à esq.), com fava e ovo frito. R. Joaquim Antunes, 210, Jd. Paulistano, 3085-4148. 12h/15h e 20h/23h30 (6ª, 12h/15h e 20h30/0h; sáb. e fer., 13h/16h e 20h30/0h; dom., 13h/16h; fecha 2ª).

Até domingo (26), o Max Abdo Bistrô serve três menus com caipirinha e gaspacho com sorvete de pepino (foto à dir.), de entrada. A opção com bife à parmegiana custa R$ 82. R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557. 12h/15h e 20h/23h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom, 12h/17h; fecha 2ª).

Sem a tradicional cebola roxa, o ‘Ceviche do Beijo’ (R$ 25) estreia sábado (25) no La Cevicheria. Feito com salmão e molho de maracujá, o prato ganha versão também para viagem até 31/3. R. dos Pinheiros, 444, Pinheiros, 3969-3893. 12h/16h e 19h/23h (sáb., 13h/17h e 19h/23h; dom., 13h/17h; 2ª, 12h/16h).

O Urbe Café Bar vai servir brunch (R$ 36; foto à dir.) de sábado (25) a 4ª (1º), das 9h às 15h. A refeição inclui bolo, salada de frutas com iogurte, pães, suco e bebida quente. R. Antônio Carlos, 404, Consolação, 3262-3943. 9h/0h30 (6ª e sáb., até 3h; 2ª, 12h/0h30). Sáb. (25) a 3ª (28), 9h/1h.

Braço direito do chef Vítor Sobral na Tasca da Esquina, Luís Espadana incluiu novos pratos no menu. Um exemplo é o cordeiro com abóbora (R$ 104; foto). Releitura de um clássico alentejano, traz a

carne coberta com emulsão de hortelã e vinagrete. Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 13h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).