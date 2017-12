Brown Sugar serve novos pratos da entrada à sobremesa

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Novos pratos figuram no menu do Brown Sugar, como o tornedor ao molho de cogumelo e mostarda em grãos, servido com batata gratinada (R$ 57; foto). A chef Rachel Codreanschi também sugere o ‘Linguini al Mare’ (R$ 58), massa seca com camarão e polvo, vinho branco, tomates frescos e aspargos.

R. Padre João Manuel, 1.055, Jd. Paulista, 3063-4249.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras novidades do cardápio:

– Coxinha de costela bovina assada com geleia de pimenta (R$ 27)

– Ravióli de cabra ao molho de tomate assado e raspas de limão-siciliano (R$ 48)

– Moqueca de Saint Peter com legumes, servida com arroz e farofa crocante de dendê (R$ 55)

– Entrecôte de Black Angus grelhado ao molho roti, acompanhado de risoto de parmesão trufado (R$ 59)

– Picadinho da Chef, com filé mignon picado, miniarroz biro-biro, farofa crocante, banana caramelizada e ovo (R$ 52)

– Mattonella, massa folhada caramelizada, lâminas de maçã verde assada e chips de maçã, servida com sorvete italiano de baunilha (R$ 21)

– Petit gâteu de amêndoas e doce de leite (R$ 23)