Brincar Week tem preço único para mais de dez espaços de lazer infantil

Espaço Mamusca participa do Brincar Week. Foto: divulgação

A Brincar Week, que começa na 2ª (7)e vai até 12/3, reúne 11 espaços lúdicos da cidade com o mesmo propósito: estimular a brincadeira livre, a imaginação e o momento entre pais e filhos. Tudo isso, por um preço fixo único: R$25, a hora.

Sua programação é variada – reúne desde atividades livres na Oficina Toka até oficinas de engenhocas na Casa das Ideias. A associação Juntos Pela Infância é a idealizadora do evento, que conta com a participação dos espaços Cadê Bebê, Casa das Ideias, Casa do Brincar, Familiarte, Mamusca, Oficina Toka, Passatempo, Quintal 7 Cores, Quintal da Vovó, Start e Steps Baby Lounge. Programação em http://bit.ly/brincar-week

Abaixo, o bora.aí indica três espaços que participam da programação:

+ Na Casa do Brincar, idealizadora da Brincar Week, as atividades são voltadas para crianças

de até 6 anos. Há oficinas de arte com tintas, musicalização e brincadeiras livres. Crianças a partir de 2 anos podem participar sem restrições das atividades. R. Ferreira de Araújo, 388, Pinheiros, 3032-2323. 9h/18h (fecha sáb. e dom.).

+ Também em Pinheiros, o Mamusca é ideal para crianças pequenas. A partir de 8 meses, elas já participam de oficinas de sensações, artes, movimento e música. Na casa, também é possível se divertir no espaço de brincar. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 9h/18h (3ª e 5ª, 13h/18h; fecha dom.).

+ O Passatempo é voltado para crianças de até 14 anos. Para o Brincar Week, o espaço programou uma oficina de arte para cada dia, como ‘Criando com Biscuit’, ‘Arte com Sementes’, colagem e pintura com aquarela. R. Otávio Tarquínio de Souza, 1.269, Campo Belo, 5042-2739. 9h/11h e 15h/17h (sáb., 9h/11h; fecha dom.).