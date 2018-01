Brincar Week tem preço fixo em 11 espaços de brincar de SP

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

É brincadeira

Os principais espaços de brincar da cidade promovem a 2ª Brincar Week, uma semana especial, de 2ª (15) a 20/8, para pais e filhos aproveitarem os locais por preço fixo de R$ 25 a hora.

São 11 estabelecimentos: Cadê Bebê (R. Emanuel Kant, 175, Jd. Europa, 2361-5633); Casa das Ideias (R. Fidalga, 174, V. Madalena, 2364-4847); Casa do Brincar (R. Ferreira de A- raújo, 388, Pinheiros, 3032-2323); Familiarte (R. Sales Jr., 470, Alto da Lapa, 3642-1706); Mamusca (R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303); Oficina Toka (R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104); Passatempo (R. Otávio Tarquínio de Souza, 1.269, Campo Belo, 5042-2720); Quintal 7 Cores (R. Periquito 116, Moema, 2628-1730); Quintal da Vovó (R. França Pinto, 515, V. Mariana, 4306-0004); Start (R. dos Macunis, 180, V. Madalena, 3097-8406); e Steps Baby Lounge (R. Dr. Melo Alves, 571, V. Olímpia, 3081-6532).

Allan Poe para menores

Com muitos efeitos sonoros, a Cia. Teatro do Espelho vai narrar uma das histórias do escritor Edgar Allan Poe usando clima gótico, repleto de sustos e risadas para ‘amedrontar’ o público. Os miados de um gato fantasma se tornam uma misteriosa melodia para alguém que não consegue dormir de

tanto sentir medo. Livre. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (14), 15h. Grátis.

A volta de ‘Os Saltimbancos’

A montagem do clássico inicia longa temporada no Teatro Folha. Livre. Av. Higienópolis, 618. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 2/4/2017.