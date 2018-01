Brincante inaugura nova sede com programação especial

Neste fim de semana, a nova sede do Brincante, dedicado às manifestações tradicionais brasileiras, será aberta ao público.

É o desfecho de uma história iniciada em 2014, quando, após sofrer uma ação de despejo, o instituto comandado por Antonio Nóbrega e Rosane Almeida (foto) mobilizou as redes sociais e levantou mais de R$ 100 mil, via financiamento coletivo, para ajudar na construção de outro espaço. O teatro-escola continua promovendo cursos livres, como os de dança e percussão, além de espetáculos. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. Inf.: www.institutobrincante.org.br

+

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação de abertura começa nesta 6ª (7), às 21h, com a apresentação do grupo de jazz brasileiro Silibrina (foto acima), com Gabriel Nóbrega. Ainda há ingressos (R$ 40), mas é bom correr – os dos eventos marcados para sábado (8) e domingo (9) esgotaram rapidamente. Vendas pelo site: bit.ly/brincjazz

+

O novo teatro do Brincante passa a ter uma agenda regular – durante o mês de novembro, as bailarinas Maria Eugênia Almeida e Marina Abib (foto acima) mostram o espetáculo ‘Soma ao Som’, com músicos convidados (6ª, 21h30; R$ 40). Em 22/11, ainda está prevista uma aula-espetáculo com Antonio Nóbrega (R$ 40).