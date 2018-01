Idealizadora de um site de trocas, Carol Guedes (à esq.) juntou-se a bike-repórter Silvia Ballan na primeira edição do Pedalando no Quintal. Além do escambo de jogos, brinquedos e fantasias, o projeto tem aula de desenho, test-drive de bicicleta e contação de história. Pça. da Batatinha, Pinheiros. Dom. (15), 10h/13h. Grátis. www.quintaldetrocas.com.br

