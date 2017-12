Brigadeiros e doces de festa recheiam vitrines de duas novas casas

Foto: divulgação

+ Uma seleção de brigadeiros do dia colorem a bancada da Ponto de Brigadeiro, nova loja de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de mel com amêndoas e de semente de cacau (R$ 3,50, cada). Além de bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro (R$ 9).

R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 11h/20h (sáb., 12h/18h; fecha dom. e 2ª).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fotos: Tadeu Brunelli/divulgação

+ Os docinhos finos da Le Délice – antes feitos apenas sob encomenda pela confeiteira Andrea Gatti – já podem ser provados na simpática lojinha que antecede o ateliê. Há ninho de ovos, camafeu de nozes (R$ 4,50, cada), pão de mel (R$ 6,50), bombons (R$ 4) e bolo de brigadeiro no pote (R$ 16).

Av. Agami, 236, Moema, 2892-4767. 10h/17h (sáb., 9h/12h; fecha dom. e 2ª).