Brasileiro 'Permanência' tem mais clima do que enredo

A história do pernambucano Permanência – grande vencedor do 19º Cine PE – é a história do desconforto de seus personagens. Primeiro longa de Leonardo Lacca, é mais clima do que trama.

O enredo acompanha a visita de Ivo (Irandhir Santos), fotógrafo do Recife, a São Paulo, onde ele fará uma exposição. Não

é esse o único motivo da visita, no entanto. É na capital paulista que uma ex-paixão, Rita (Rita Carelli), mora com o marido, Mauro (Sílvio Restiffe).

Ao se hospedar no apartamento do casal, Ivo tensiona a relação. Algo de seu amor por Rita permanece, apesar da falta de jeito entre os dois, que interagem com dificuldade.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desencontro entre a lembrança de Ivo e a realidade com que ele se depara na cidade é transmitido por imagens simples e episódios corriqueiros, num filme de cenas com poucas palavras e alguma expressão. Rafael Abreu