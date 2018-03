Brasil Game Show, Expo São Roque e outros passeios para o fim de semana

+ Na Brasil Game Show, fanáticos por games se reúnem para acompanhar concursos de cosplay, uma maratona de desenvolvimento de jogos e palestras. Participam convidados como Ed Boon, criador de ‘Mortal Kombat’. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme, (21) 2709-8245. 5ª (12) a 15/10, 13h/21h. R$ 170/R$ 510 (sáb., esgotado).

25ª Expo São Roque

Dançarinos em trajes típicos realizam a ‘Pisa de Uva’, etapa tradicional da produção de vinho, às 16h30. No local ocorrem workshops sobre harmonização de vinhos – sempre às 15h – e preparo de alcachofras, às 12h, 14h e 16h. Recanto da Cascata. Av. Antônio Maria Picena, 34, V. Junqueira, 4712-3231. Hoje (6), sáb. (7) e dom. (8), 10h/20h. R$ 10/R$ 28. Até 5/11. Inf.: bit.ly/ExpoSR

3ª Festa do Dia Mundial dos Animais

Organizada pela Associação Natureza em Forma, a festa ao ar livre conta com shows de música e dança, aula de ioga, desfile de cães para adoção e tendas de artigos veganos – como produtos de limpeza, artesanato e cosméticos. R. General Jardim, 228/290, metrô República, 3151-2536. Dom. (8), 10h/19h. Grátis.

Café Reparo

O coletivo promove um encontro para conserto de objetos e equipamentos eletrônicos. A ideia é estimular a curiosidade sobre como as coisas funcionam e aumentar a vida útil dos utensílios. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (7), 11h/17h. Grátis.

Casa Baixo Augusta

Projeto do bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, a casa é dedicada a eventos oficiais e programação que mistura ativismo, criatividade e cultura alternativa, com palestras, cursos, oficinas e debates. Na 2ª (9), às 20h, a Mídia Ninja promove o encontro ‘Pretas no Poder’. R. Rego Freitas, s/nº. Inauguração: 2ª (9). Grátis. Inf.: bit.ly/CasaBAug

Festival Mais São Paulo CBN

Música, bate-papo e oficinas integram o evento, com participação do grupo Trovadores Urbanos, que se apresenta às 9h40; da cantora Ana Canãs, às 15h30; do escritor Antônio Prata, em debate às 14h; e do filósofo Mario Sergio Cortella, em uma conversa às 12h30. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (7), 9h30/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestCBN