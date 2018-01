Brasil Game Show é uma das opções de passeios no feriado

Foto: Divulgação

Durante quatro dias, o Brasil Game Show apresenta as principais novidades do universo gamer. A programação também traz campeonatos, concursos de cosplay e uma mostra sobre a história do videogame.

Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme, 2089-8500. 13h/21h. A partir de hoje (9). R$ 158/R$ 632. Até 2ª (12). www.brasilgameshow.com.br.

Veja outras opções de passeios na semana:

Autografias. O projeto do Sesc recebe o jornalista Julio Maria, repórter do ‘Estadão’. No bate-papo, ele apresenta seu novo livro, a biografia ‘Elis Regina, Nada Será Como Antes’. CPF Sesc (30 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (13), 19h. Inscrições no site www.sescsp.org.br.

Diálogo no Escuro. Na exposição, os visitantes são guiados por deficientes visuais em um circuito na total escuridão. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. É possível agendar horário pelo site www.compreingressos.com. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 12 (3ª, grátis). Até 20/2/2016.

Feira Mística. Em sua quarta edição, a feira reúne expositores de produtos esotéricos, roupas, médiuns e oráculos. A programação também conta com palestras sobre o tema e apresentações artísticas, como danças cigana e tribal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (10) e dom. (11), 10h/20h. Grátis.

Giro Pela Vida. Ação de conscientização do Outubro Rosa, uma caminhada de três quilômetros percorre o entorno do Parque Ibirapuera, nesta segunda-feira (12). No ponto de partida, em frente à Assembleia Legislativa, há uma roda gigante e uma tenda com informações sobre o câncer de mama e exames de mamografia. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. 2ª (12), 7h. Grátis.

Xirê – Balaio das Pretas. O encontro, em sua segunda edição, discute a produção cultural e a memória da mulher negra. A programação traz debates e saraus com coletivos e artistas convidadas. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (10), a partir das 14h. Grátis.