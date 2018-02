Iscas de peixe com molho tártaro (Foto: Alexandre Schneider/divulgação)

Durante o mês de fevereiro, o Brasil a Gosto vai se transformar em um boteco nas noites de domingo – com direito a samba ao vivo, petiscos e caipirinhas a partir das 19h. No menu, opções como sanduichinhos de pernil (R$ 27, a porção) e iscas de peixe com molho tártaro caseiro (R$ 35; foto).

R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.