Brasil a Gosto recebe para almoço especial no domingo

Foto: Alexandre Schneider/divulgação

O Brasil a Gosto – que agora atende apenas com reserva e menus especiais –, recebe os clientes no almoço de domingo (13) com clássicos da chef Ana Luiza Trajano, como a salada morna de lula e polvo com mix de brotos e vinagrete de caju fresco (R$ 54; foto), e a moqueca capixaba (R$ 93).

R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

Confira o menu completo:

Couvert

– Pães, mix de chips de raízes e biscoito de polvilho. Manteiga tradicional, manteiga de castanha-do-Brasil e queijo cremoso com pesto de cheiro-verde / R$ 18

Petiscos

– Mix de petiscos / R$ 30

– Queijo coalho com melaço de cana R$ 28

– Mix de pastéis (pirarucu, queijo da Serra da Canastra e palmito) R$ 28

– Casquinha de camarão com farofa de dendê R$ 39

– Bolinho de arroz cateto com carne seca e abóbora R$ 30

Entradas

– Salada de abóbora com queijo da Serra da Canastra, folhas verdes e vinagrete de mel de engenho / R$ 32

– Palmito pupunha desfiado, chuchu, manga verde, tomate cereja e crocante de queijo coalho / R$ 32

– Salada morna de lula e polvo com mix de brotos, castanha-de-caju e vinagrete de caju fresco / R$ 54

Pratos Principais

– Baião de vegetais: arroz-cateto integral, feijão verde, brócolis, abóbora assada, salsinha, tomate cereja e cebola roxa / R$ 44

– Moqueca capixaba R$ 93

– Pirarucu Grelhado com purê de banana e legumes / R$ 88

– Fraldinha de panela com baião de dois / R$ 84

– Costela de porco, tutu de feijão, couve, torresmo e arroz / R$ 72

– Camarão crocante com creme de bobó e arroz de coco / R$ 99

– Boia Infantil: picadinho de filé mignon, arroz branco, feijão, mandioca frita, farofa e ovo / R$ 35

Sobremesas:

– Mix de sobremesas R$ 32

– Cocada de forno R$ 28

– Bolo morno de chocolate R$ 32

– Maria mole com baba de moça R$ 28

– Sorvete artesanal R$ 17